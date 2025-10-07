ua en ru
Дождь в Одессе: частично подтоплены улицы, как курсирует электротранспорт

Одесса, Вторник 07 октября 2025 10:35
Дождь в Одессе: частично подтоплены улицы, как курсирует электротранспорт Фото: в Одессе из-за дождя подтопило улицы (facebook.com DSNSODE)
Автор: Ірина Глухова

Утром, 7 октября, в Одессе из-за дождя частично подтоплены несколько улиц, однако проезд остается открытым. Два трамвая временно не курсируют, их заменили маршрутки, а другие маршруты работают по обычному расписанию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэрию Одессы.

По данным мэрии, по состоянию на 8:00 в городе зафиксировано частичное подтопление на нескольких участках:

  • ул. Щеголева - подтоплена одна полоса, движение свободно;
  • ул. Одария (Порт) - подтоплено полторы полосы, проезд обеспечен;
  • Ярмарочный переулок - уровень воды около 10 см, проезд свободный.

Коммунальные службы работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить безопасное движение по городу.

Работа электротранспорта:

  • Трамвайные маршруты №18 и №20 временно не курсируют (вместо них работают маршрутные такси).
  • Трамвай №7 курсирует по маршруту: Херсонский сквер - 11 ст. Люстдорфской дороги.

В городском совете отметили, что другие маршруты работают по обычному расписанию.

В то же время Гидрометцентр Черного и Азовского морей предупредил о желтом уровне опасности гидрометеорологических явлений вдоль побережья Одесской области.

Днем 7 октября ожидается значительный дождь, что может осложнить движение на дорогах.

Одесса готовится к непогоде

В Одесской области объявили повышенный режим готовности из-за ожидаемых осадков.

Из-за ухудшения погодных условий школы и садики области перевели на дистанционное обучение.

В случае ухудшения погодных условий работодателей просят быть готовыми перевести работников на дистанционную работу, а жителей - по возможности ограничить передвижение и следить за прогнозом погоды.

В мэрии отметили, что весь день коммунальные службы готовят инфраструктуру города к осадкам.

Наводнение в Одессе

30 сентября мощный ливень накрыл Одессу, полностью парализовав городскую инфраструктуру: улицы остались затопленными, а десятки населенных пунктов области оказались без света.

За сутки было зафиксировано рекордное количество осадков.

Из-за непогоды движение общественного электротранспорта, включая трамваи и троллейбусы, было прекращено еще в 17:30.

Передвижение легковым транспортом во многих районах города стало невозможным из-за затопленных дорог и подземных переходов.

Наводнение привело к трагическим последствиям: погибли 10 человек, среди них один ребенок.

Кроме того, стихия повредила почти 800 домов - около 500 многоэтажек и 300 частных домов. Часть города долгое время оставалась без электроснабжения.

