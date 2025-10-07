Дождь в Одессе: частично подтоплены улицы, как курсирует электротранспорт

Утром, 7 октября, в Одессе из-за дождя частично подтоплены несколько улиц, однако проезд остается открытым. Два трамвая временно не курсируют, их заменили маршрутки, а другие маршруты работают по обычному расписанию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэрию Одессы.

По данным мэрии, по состоянию на 8:00 в городе зафиксировано частичное подтопление на нескольких участках:

ул. Щеголева - подтоплена одна полоса, движение свободно;

ул. Одария (Порт) - подтоплено полторы полосы, проезд обеспечен;

Ярмарочный переулок - уровень воды около 10 см, проезд свободный.

Коммунальные службы работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить безопасное движение по городу.

Работа электротранспорта:

Трамвайные маршруты №18 и №20 временно не курсируют (вместо них работают маршрутные такси).

Трамвай №7 курсирует по маршруту: Херсонский сквер - 11 ст. Люстдорфской дороги.

В городском совете отметили, что другие маршруты работают по обычному расписанию.

В то же время Гидрометцентр Черного и Азовского морей предупредил о желтом уровне опасности гидрометеорологических явлений вдоль побережья Одесской области.

Днем 7 октября ожидается значительный дождь, что может осложнить движение на дорогах.