Дощ в Одесі: частково підтоплено вулиці, як курсує електротранспорт

Зранку, 7 жовтня, в Одесі через дощ частково підтоплено кілька вулиць, проте проїзд залишається відкритим. Два трамваї тимчасово не курсують, їх замінили маршрутки, а інші маршрути працюють за звичним розкладом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мерію Одеси.

Вдень 7 жовтня очікується значний дощ, що може ускладнити рух на дорогах.

Водночас Гідрометцентр Чорного та Азовського морів попередив про жовтий рівень небезпечності гідрометеорологічних явищ вздовж узбережжя Одещини.

У міській раді наголосили, що інші маршрути працюють за звичайним розкладом.

Комунальні служби працюють у посиленому режимі, щоб забезпечити безпечний рух містом.

За даними мерії, станом на 8:00 у місті зафіксовано часткове підтоплення на кількох ділянках:

Одеса готується до негоди

В Одеській області оголосили підвищений режим готовності через очікувані опади.

Через погіршення погодних умов школи та садочки області перевели на дистанційне навчання.

У разі погіршення погодних умов роботодавців просять бути готовими перевести працівників на дистанційну роботу, а мешканців - по можливості обмежити пересування та стежити за прогнозом погоди.

У мерії зазначили, що весь день комунальні служби готують інфраструктуру міста до опадів.

Повінь в Одесі

30 вересня потужна злива накрила Одесу, повністю паралізувавши міську інфраструктуру: вулиці залишилися затопленими, а десятки населених пунктів області опинилися без світла.

За добу було зафіксовано рекордну кількість опадів.

Через негоду рух громадського електротранспорту, включно з трамваями та тролейбусами, було припинено ще о 17:30.

Пересування легковим транспортом у багатьох районах міста стало неможливим через затоплені дороги та підземні переходи.

Повінь призвела до трагічних наслідків: загинули 10 людей, серед них одна дитина.

Крім того, стихія пошкодила майже 800 будинків - близько 500 багатоповерхівок і 300 приватних осель. Частина міста довгий час залишалась без електропостачання.