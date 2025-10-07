Дощ в Одесі: частково підтоплено вулиці, як курсує електротранспорт
Зранку, 7 жовтня, в Одесі через дощ частково підтоплено кілька вулиць, проте проїзд залишається відкритим. Два трамваї тимчасово не курсують, їх замінили маршрутки, а інші маршрути працюють за звичним розкладом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мерію Одеси.
За даними мерії, станом на 8:00 у місті зафіксовано часткове підтоплення на кількох ділянках:
- вул. Щеголєва - підтоплена одна смуга, рух вільний;
- вул. Одарія (Порт) - підтоплено півтори смуги, проїзд забезпечено;
- Ярмарковий провулок - рівень води близько 10 см, проїзд вільний.
Комунальні служби працюють у посиленому режимі, щоб забезпечити безпечний рух містом.
Щодо електротранспорту:
- Трамвайні маршрути №18 та №20 тимчасово не курсують (замість них працюють маршрутні таксі).
- Трамвай №7 курсує за маршрутом: Херсонський сквер - 11 Ст. Люстдорфської дороги.
У міській раді наголосили, що інші маршрути працюють за звичайним розкладом.
Водночас Гідрометцентр Чорного та Азовського морів попередив про жовтий рівень небезпечності гідрометеорологічних явищ вздовж узбережжя Одещини.
Вдень 7 жовтня очікується значний дощ, що може ускладнити рух на дорогах.
Одеса готується до негоди
В Одеській області оголосили підвищений режим готовності через очікувані опади.
Через погіршення погодних умов школи та садочки області перевели на дистанційне навчання.
У разі погіршення погодних умов роботодавців просять бути готовими перевести працівників на дистанційну роботу, а мешканців - по можливості обмежити пересування та стежити за прогнозом погоди.
У мерії зазначили, що весь день комунальні служби готують інфраструктуру міста до опадів.
Повінь в Одесі
30 вересня потужна злива накрила Одесу, повністю паралізувавши міську інфраструктуру: вулиці залишилися затопленими, а десятки населених пунктів області опинилися без світла.
За добу було зафіксовано рекордну кількість опадів.
Через негоду рух громадського електротранспорту, включно з трамваями та тролейбусами, було припинено ще о 17:30.
Пересування легковим транспортом у багатьох районах міста стало неможливим через затоплені дороги та підземні переходи.
Повінь призвела до трагічних наслідків: загинули 10 людей, серед них одна дитина.
Крім того, стихія пошкодила майже 800 будинків - близько 500 багатоповерхівок і 300 приватних осель. Частина міста довгий час залишалась без електропостачання.