"Помощь" на фоне отключений: МВД предупредило о циничной схеме похищения денег

Сегодня злоумышленники начали активнее спекулировать на теме энергокризиса, обещая украинцам фейковые выплаты ради доступа к банковским счетам. Поэтому каждому важно знать, как распознать ловушку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы МВД Украины в Facebook.
В Министерстве внутренних дел рассказали, что в условиях сложной ситуации с тепло- и электроснабжением во многих регионах Украины, мошенники:
Речь идет, в частности, о распространении злоумышленниками сообщений о несуществующих социальных выплатах, чтобы:
Украинцам объяснили, что в рамках новых схем мошенники действуют так:
Для того чтобы защитить себя от мошеннических действий и уберечь собственные данные и финансы, следует придерживаться ряда простых, но действенных советов:
Тем из граждан, которые, несмотря на все предостережения, все же перешли по вредной ссылке (и стали потенциальной жертвой мошенников), в МВД советуют:
"Будь осмотрительным и не дай себя обмануть. Включай безопасность", - подытожили в министерстве.
