"Допомога" на тлі відключень: МВС попередило про цинічну схему викрадення грошей

Шахрайські схеми в мережі можуть маскуватись під "допомогу" (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Сьогодні зловмисники почали активніше спекулювати на темі енергокризи, обіцяючи українцям фейкові виплати заради доступу до банківських рахунків. Тож кожному важливо знати, як розпізнати пастку.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби МВС України у Facebook.

Читайте також: Нові "соцвиплати" - шахрайство: українців попередили про небезпечну аферу

Що нового вигадують сьогодні шахраї

У Міністерстві внутрішніх справ розповіли, що в умовах складної ситуації з тепло- та електропостачанням у багатьох регіонах України, шахраї:

  • активізуються;
  • вигадують нові схеми.

Йдеться, зокрема, про поширення зловмисниками повідомлень про неіснуючі соціальні виплати, щоб:

  • отримати доступ до банківських даних;
  • викрасти кошти громадян.

Повідомлення про отримання соцвиплат можуть бути небезпечні (інфографіка: facebook.com/mvs.gov.ua)

Як саме можуть діяти шахраї у мережі

Українцям пояснили, що в межах нових схем шахраї діють так:

  • створюють фейкові повідомлення про "державну" або "міжнародну" допомогу;
  • додають до них посилання на фішингові сайти, які імітують офіційні ресурси;
  • просять користувачів ввести персональні дані чи реквізити банківських карток;
  • використовують отриману інформацію для викрадення коштів.

Як захистити себе від шахрайських схем

Для того, щоб захистити себе від шахрайських дій і вберегти власні дані й фінанси, варто дотримуватись низки простих, але дієвих порад:

  • ні в якому разі не переходити за підозрілими посиланнями з повідомлень у месенджерах, соціальних мережах чи SMS;
  • не вводити персональні дані та платіжну інформацію на невідомих сайтах;
  • обов'язково перевіряти інформацію про соціальні виплати лише на офіційних ресурсах державних органів - вони мають домен gov.ua;
  • не поширювати неперевірені повідомлення, навіть якщо їх надіслали знайомі.

Куди і як звертатись жертвам шахраїв

Тим із громадян, які попри всі застороги все ж таки перейшли за шкідливим посиланням (і стали потенційною жертвою шахраїв), у МВС радять:

  • або звернутися до поліції - у найближчий відділок;
  • або зателефонувати за номером 112;
  • або залишити заявку на сайті Кіберполіції.

"Будь обачним та не дай себе ошукати. Вмикай безпеку", - підсумували у міністерстві.

Публікація МВС (скриншот: facebook.com/mvs.gov.ua)

Нагадаємо, раніше українців попередили про небезпечні випадки вимагання грошей від буцімто імені Міністерства внутрішніх справ.

Шахрайська схема блокує комп'ютер користувача та змушує його оплатити фейковий штраф.

Інша схема - з фейковими SMS - дає зловмисникам повний доступ до телефона необережного користувача.

Читайте також, як шахраї навчились красти дані та гроші через QR-коди.

