"Допомога" на тлі відключень: МВС попередило про цинічну схему викрадення грошей

Що нового вигадують сьогодні шахраї

У Міністерстві внутрішніх справ розповіли, що в умовах складної ситуації з тепло- та електропостачанням у багатьох регіонах України, шахраї:

активізуються;

вигадують нові схеми.

Йдеться, зокрема, про поширення зловмисниками повідомлень про неіснуючі соціальні виплати, щоб:

отримати доступ до банківських даних;

викрасти кошти громадян.

Повідомлення про отримання соцвиплат можуть бути небезпечні (інфографіка: facebook.com/mvs.gov.ua)

Як саме можуть діяти шахраї у мережі

Українцям пояснили, що в межах нових схем шахраї діють так:

створюють фейкові повідомлення про "державну" або "міжнародну" допомогу;

додають до них посилання на фішингові сайти, які імітують офіційні ресурси ;

; просять користувачів ввести персональні дані чи реквізити банківських карток;

використовують отриману інформацію для викрадення коштів.

Як захистити себе від шахрайських схем

Для того, щоб захистити себе від шахрайських дій і вберегти власні дані й фінанси, варто дотримуватись низки простих, але дієвих порад:

ні в якому разі не переходити за підозрілими посиланнями з повідомлень у месенджерах, соціальних мережах чи SMS;

з повідомлень у месенджерах, соціальних мережах чи SMS; не вводити персональні дані та платіжну інформацію на невідомих сайтах;

на невідомих сайтах; обов'язково перевіряти інформацію про соціальні виплати лише на офіційних ресурсах державних органів - вони мають домен gov.ua;

не поширювати неперевірені повідомлення, навіть якщо їх надіслали знайомі.

Куди і як звертатись жертвам шахраїв

Тим із громадян, які попри всі застороги все ж таки перейшли за шкідливим посиланням (і стали потенційною жертвою шахраїв), у МВС радять:

або звернутися до поліції - у найближчий відділок;

- у найближчий відділок; або зателефонувати за номером 112;

або залишити заявку на сайті Кіберполіції.

"Будь обачним та не дай себе ошукати. Вмикай безпеку", - підсумували у міністерстві.

Публікація МВС (скриншот: facebook.com/mvs.gov.ua)