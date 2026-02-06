"Допомога" на тлі відключень: МВС попередило про цинічну схему викрадення грошей

Сьогодні зловмисники почали активніше спекулювати на темі енергокризи, обіцяючи українцям фейкові виплати заради доступу до банківських рахунків. Тож кожному важливо знати, як розпізнати пастку.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби МВС України у Facebook.
У Міністерстві внутрішніх справ розповіли, що в умовах складної ситуації з тепло- та електропостачанням у багатьох регіонах України, шахраї:
Йдеться, зокрема, про поширення зловмисниками повідомлень про неіснуючі соціальні виплати, щоб:
Українцям пояснили, що в межах нових схем шахраї діють так:
Для того, щоб захистити себе від шахрайських дій і вберегти власні дані й фінанси, варто дотримуватись низки простих, але дієвих порад:
Тим із громадян, які попри всі застороги все ж таки перейшли за шкідливим посиланням (і стали потенційною жертвою шахраїв), у МВС радять:
"Будь обачним та не дай себе ошукати. Вмикай безпеку", - підсумували у міністерстві.
