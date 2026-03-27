Помощь с дронами в обмен на дизель: Зеленский приоткрыл детали визита на Ближний Восток

20:52 27.03.2026 Пт
Глава украинского государства рассказал об угрозе дефицита дизеля в Украине
aimg Иван Носальский
Фото: президент Украины Владимир Зеленский и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман Аль Сауд (president.gov.ua)

Украина рассчитывает, что страны Ближнего Востока в обмен на помощь с "Шахедами" окажут помощь с поставками дизеля.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Читайте также: Зеленский предложил странам Ближнего Востока "тихий обмен": о чем речь

Президент уже успел посетить не только Саудовскую Аравию. По его словам, страны Ближнего Востока обеспечены серьезной защитой от баллистических ракет. В частности, речь о системах ПВО, которых даже нет у Украины. Но сейчас для них главный вызов - защита от иранских ударных беспилотников.

Зеленский рассказал, что сейчас Украина дает ближневосточным странам точную экспертизу для защиты гражданской инфраструктуры и мирных жителей.

"В свою очередь у меня есть вопрос о дефиците дизеля от Кабмина и "Нафтогаза". Понимаю задачу для безопасности Украины. Считаю, что этот вопрос я решаю", - добавил он.

Президент подтвердил, что во время визита на Ближний Восток он решает проблему с поставками дизеля в Украину.

"У нас 90% из дефицита, который может произойти, 90% - это дизель. Поэтому закрываем этот вопрос", - объяснил он.

Напомним, вчера, 26 марта, стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию для важных встреч.

В частности, глава украинского государства встретился с украинскими экспертами, которые помогают странам Ближнего Востока защищаться от постоянных атак иранских дронов.

Также президент встретился с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом. До встречи Украина и Саудовская Аравия подписали договоренность об оборонном сотрудничестве.

Больше по теме:
Владимир Зеленский Иран Саудовская Аравия Ближний восток Дизтопливо Атака дронов
Новости
К Поплавскому пришли с обысками: что произошло
К Поплавскому пришли с обысками: что произошло
Аналитика
Аэропорты на старте? Что мешает открыть перелеты в Украине во время войны
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Аэропорты на старте? Что мешает открыть перелеты в Украине во время войны