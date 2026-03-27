Помощь с дронами в обмен на дизель: Зеленский приоткрыл детали визита на Ближний Восток

Украина рассчитывает, что страны Ближнего Востока в обмен на помощь с "Шахедами" окажут помощь с поставками дизеля.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона .

Президент уже успел посетить не только Саудовскую Аравию. По его словам, страны Ближнего Востока обеспечены серьезной защитой от баллистических ракет. В частности, речь о системах ПВО, которых даже нет у Украины. Но сейчас для них главный вызов - защита от иранских ударных беспилотников.

Зеленский рассказал, что сейчас Украина дает ближневосточным странам точную экспертизу для защиты гражданской инфраструктуры и мирных жителей.

"В свою очередь у меня есть вопрос о дефиците дизеля от Кабмина и "Нафтогаза". Понимаю задачу для безопасности Украины. Считаю, что этот вопрос я решаю", - добавил он.

"У нас 90% из дефицита, который может произойти, 90% - это дизель. Поэтому закрываем этот вопрос", - объяснил он.