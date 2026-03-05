Зеленский предложил странам Ближнего Востока "тихий обмен": о чем речь
Украина могла бы "тихо" получить от стран Ближнего Востока ракеты для Patriot и взамен начать поставки своих дронов-перехватчиков.
Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге.
"Мы бы хотели "тихонько" получить от стран (Ближнего Востока - ред.) ракеты PAC-3 и передать им дроны для перехвата", - отметил он.
Зеленский уточнил, что за три дня страны Ближнего Востока выпустили 800 ракет PAC-3. У Украины столько не было за все время войны с Россией.
Чем важны ракеты PAC-3
Ракеты PAC-3 (Patriot Advanced Capability-3) для систем Patriot - это высокоэффективные перехватчики последнего поколения, разработанные специально для уничтожения тактических баллистических ракет и других целей.
PAC-3 использует технологию hit-to-kill (прямое попадание), которая обеспечивает уничтожение цели путем передачи колоссальной кинетической энергии при столкновении, а не с помощью взрывной боевой части.
Это позволяет гарантированно нейтрализовать боезаряды баллистических ракет и минимизировать риск случайных повреждений от обломков на земле.
Во время зимних массированных ракетных ударов РФ по Украине были случаи, когда украинские Patriot оставались пустыми.
Сейчас проблема с ракетами для Patriot стала снова актуальной из-за операции США и Израиля против Ирана - на Ближнем Востоке такую ПВО активно используют для перехвата иранской баллистики.