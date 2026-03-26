Зеленский приехал в Саудовскую Аравию: будут важные встречи

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Саудовскую Аравию для проведения переговоров по укреплению безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал Владимира Зеленского.

Детали визита и ожидания

Глава государства подчеркнул важность развития отношений с Королевством и проведения запланированных встреч.

По его словам, Украина заинтересована в сотрудничестве с партнерами, которые разделяют стремление к глобальной безопасности.

"Мы ценим поддержку и поддерживаем тех, кто готов работать вместе с нами ради безопасности", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Последние заявления Зеленского

