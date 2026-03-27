ua en ru
Пт, 27 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Украина и Саудовская Аравия подписали соглашение об оборонном сотрудничестве

11:11 27.03.2026 Пт
2 мин
Что предусматривает документ?
aimg Татьяна Степанова
Фото: Украина и Саудовская Аравия подписали соглашение об оборонном сотрудничестве (t.me/V_Zelenskiy_official)

Министерства обороны Украины и Саудовской Аравии заключили важную договоренность об оборонном сотрудничестве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленский рассказал, что перед началом встречи с Наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом был подписан соответствующий документ.

Соглашение закладывает основу для дальнейших контрактов, технологического сотрудничества и инвестиций и усиливает международную роль Украины как донора в сфере безопасности.

Президент отметил, что Украина готова делиться своей экспертизой и системой с Саудовской Аравией и сотрудничать для усиления защиты жизней.

"Уже пятый год украинцы борются против таких же террористических ударов баллистикой и дронами, которые сейчас иранский режим наносит по Ближнему Востоку и региону Залива. И Саудовская Аравия имеет то, в чем заинтересована Украина. Это сотрудничество может быть взаимовыгодным", - подчеркнул он.

Также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и в регионе Залива в целом, помощь иранскому режиму со стороны России, ситуацию на топливных рынках и возможное энергетическое сотрудничество.

Соглашение с Саудовской Аравией

Напомним, ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский неожиданно посетил регион Персидского залива. Киев готовится подписать соглашение с Саудовской Аравией.

Зеленский прибыл в регион, стремясь предложить опыт Украины в области борьбы с дронами в обмен на поддержку в сфере обороны.

Неделю назад Зеленский говорил, что Украина ведет переговоры со странами Ближнего Востока по оборонным соглашениям и параллельно предлагает США так называемую drone deal.

Кроме того, сейчас в Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии, Кувейте и Иордании находятся 228 украинских военных экспертов.

Сегодня Зеленский встретился с украинскими военными экспертами, которые уже более недели работают в Саудовской Аравии.

Военные доложили президенту о первых результатах работы команды и выводах как на операционном, так и на более широком уровне.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
