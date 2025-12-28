Доносы как государственная практика: как РФ наказывает за "дискредитацию армии"

В РФ растет волна доносов, хотя это понятие юридически не определено. Крым стал главной площадкой для этой практики - там группы людей круглосуточно отслеживают соцсети и передают силовикам информацию об антивоенных высказываниях.

На начало осени 2025 года в Крыму было составлено более 1500 протоколов за "дискредитацию армии". Другие регионы, где активно применяется эта практика, - Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край.

Мотивация "неравнодушных" разная - от псевдопатриотических лозунгов до желания заработать или продвинуться по службе.

Символом этой волны стал Иван Абатуров из Екатеринбурга, который скрывался под вымышленным именем Анны Коробковой. Он подал более 1500 доносов на оппозиционных граждан, в том числе преподавателей и ученых.

Репрессивная система РФ активно конвертирует эти "сигналы" в судебные дела. С февраля 2022 года по декабрь 2025 года суды рассмотрели 12 019 административных и 227 уголовных производств за "дискредитацию армии".

Наблюдается четкая тенденция - административные дела постепенно заменяются уголовными. Кремль не только терпит, но и поощряет такую атмосферу доносов.

Под контролем Кремля

С начала войны в Украине Россия активно использует социальные механизмы контроля и запугивания граждан.

Доносы становятся одним из способов преследования оппозиционных мнений, а система правосудия постепенно переводит административные проступки в уголовные.

Ранее подобная практика наблюдалась только в крупных городах, но сейчас ее масштабы охватывают и временно оккупированные территории.