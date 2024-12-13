Репрессии в Крыму: россияне задержали работников железной дороги за "сотрудничество" с Украиной

Согласно информации подпольного партизанского движения сопротивления в Крыму, в депо Симферополя оккупанты избили и задержали двух мастеров Крымской железной дороги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "АТЕШ ".

Отмечается, что во время задержания представители российских спецслужб применили силу, а впоследствии обвинили работников в "сотрудничестве" с Силами обороны Украины.

Сейчас задержанные находятся в СИЗО №2, а их статус официально не подтвержден.

Как сообщили партизаны, подобные репрессии являются частыми, особенно под конец года, и заканчиваются безрезультатно из-за отсутствия доказательств.

По данным "АТЕШ", такие действия оккупантов носят формальный характер, направленный на создание "иллюзии борьбы" с "подпольным сопротивлением" для отчетности перед руководством ФСБ.

Однако, как отмечает движение сопротивления, эти репрессии только усиливают сопротивление, а настоящих активистов движения задержать не удается.

"Методы рашистов остаются неизменными: они пытаются запугать людей, репрессируя всех подряд. Но они не понимают, что такими действиями только укрепляют желание бороться с их произволом. Наших сторонников им задержать не удастся, и движение сопротивления продолжает расти!" - отметили в "АТЕШ".

Репрессии в Крыму

Репрессии России в оккупированном Крыму остаются систематическими и жестокими, особенно против крымских татар и активистов.

Основные методы репрессий включают необоснованные обвинения в экстремизме, уголовные дела по религиозному или этническому признаку, и давление на родных и близких задержанных. Например, оккупационные суды часто используют надуманные поводы для арестов, в том числе за участие в мирных собраниях.

Поддержка украинских правозащитных организаций, которые помогают крымчанам, и внимание со стороны международного сообщества остаются ключевыми в борьбе за права человека в регионе.

Напомним, что в 2024 году незаконно была задержана журналистка "Крымской солидарности".