ФСБ взяла под полный контроль науку в России: что теперь запрещено

Четверг 04 сентября 2025 16:17
UA EN RU
ФСБ взяла под полный контроль науку в России: что теперь запрещено Фото: российская наука под колпаком ФСБ (росСМИ)
Автор: Савченко Юлія

Теперь в России все научные проекты с иностранным участием должны проходить через ФСБ. Ученые уже говорят о страхе, самоцензуре и угрозе репрессий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

С 1 сентября 2025 года в России вступил в силу закон, который передает под контроль ФСБ международное научное сотрудничество. Отныне все гражданские исследования, в которых участвуют иностранные ученые или организации, должны согласовываться со спецслужбой.

Страх и самоцензура среди ученых

В научной среде России усиливается тревога. Исследователи опасаются, что даже публикация статьи в зарубежном журнале может расцениваться как "передача сведений иностранному государству". Ученые говорят о росте самоцензуры, а международные контакты сопровождаются ощущением паранойи из-за неопределенности новых правил.

Кто избежал контроля

В то же время Минобороны, МИД, Росгвардия, МЧС и Федеральное медико-биологическое агентство, добились исключения своих проектов из единой базы, которая будет находиться под контролем ФСБ. Под надзор попали только гражданские направления - от филологии и экономики до медицины.

Это не единственный шаг спецслужбы к усилению контроля. Ранее ФСБ получила право создавать собственные центры для содержания подозреваемых до суда. Это существенно расширяет ее автономию в делах, связанных с безопасностью, шпионажем или терроризмом, и может использоваться для политических репрессий.

Напомним, допуск иностранных судов в российские порты теперь также происходит только по согласованию с ФСБ. В 2025 году спецслужба сконцентрировалась на внутреннем контроле, репрессиях и заключениях, а также на создании угроз для других стран - даже тех, что официально считаются "дружественными".

Ранее РБК-Украина сообщало, что в России за неуважение к власти и оскорбление главы Кремля Владимира Путина не только штрафуют, но и могут арестовать. Так, с 2019 года заведено уже почти 400 дел.

За последние шесть лет под административным арестом за "неуважение" к Путину оказалось по меньшей мере 12 человек. Всего за все это время было заведено не менее 391 административное дело об оскорблении главы Кремля.

Новости
