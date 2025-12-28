Доноси як державна практика: як РФ карає за "дискредитацію армії"

В РФ зростає хвиля доносів, хоча це поняття юридично не визначене. Крим став головним майданчиком для цієї практики - там групи людей цілодобово відстежують соцмережі та передають силовикам інформацію про антивоєнні висловлювання.

На початок осені 2025 року у Криму було складено понад 1500 протоколів за "дискредитацію армії". Інші регіони, де активно застосовується ця практика, - Москва, Санкт-Петербург та Краснодарський край.

Мотивація "небайдужих" різна - від псевдопатріотичних гасел до бажання заробити чи просунутися по службі.

Символом цієї хвилі став Іван Абатуров із Єкатеринбурга, який ховався під вигаданим ім’ям Анни Коробкової. Він подав більше 1500 доносів на опозиційних громадян, зокрема викладачів та науковців.

Репресивна система РФ активно конвертує ці "сигнали" у судові справи. З лютого 2022 року до грудня 2025 року суди розглянули 12 019 адміністративних та 227 кримінальних проваджень за "дискредитацію армії".

Спостерігається чітка тенденція - адміністративні справи поступово замінюються кримінальними. Кремль не лише толерує, а й заохочує таку атмосферу доносів.

Під контролем Кремля

З початку війни в Україні Росія активно використовує соціальні механізми контролю та залякування громадян.

Доноси стають одним із способів переслідування опозиційних думок, а система правосуддя поступово переводить адміністративні провини у кримінальні.

Раніше подібна практика спостерігалася лише у великих містах, але зараз її масштаби охоплюють і тимчасово окуповані території.