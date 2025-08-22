ua en ru
Россиян за оскорбление Путина наказывают штрафом и арестом: что известно

Пятница 22 августа 2025 04:30
Россиян за оскорбление Путина наказывают штрафом и арестом: что известно Фото: совокупно россияне заплатили почти 12 млн рублей штрафа за оскорбления Путина (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

В России за неуважение к власти и оскорбление главы Кремля Владимира Путина не только штрафуют, но и могут арестовать. Так, с 2019 года заведено уже почти 400 дел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское медиа "Верстка".

Как пишет издание, за неуважение к власти обычно инкриминируют административную статью о "мелком хулиганстве". Оскорбительным для главы Кремля силовики считают не только оценку личных качеств, но и критику его политики или сравнение с военными преступниками.

Полиция и ФСБ могут найти "неуважение" к "президенту" в посте, комментарии, репосте видео, сообщении в группе мессенджера, карикатуре, граффити или надписи на заборе или стене.

За последние шесть лет под административным арестом за "неуважение" к Путину оказалось минимум 12 человек. В целом за все это время было заведено не меньше 391 административного дела об оскорблении главы Кремля.

Фигурантами стали не меньше 379 человек, 10 из которых штрафовали несколько раз в разные годы. Кроме того, 28 дел было прекращено в связи с истечением сроков давности или отсутствием состава правонарушения.

Примечательно, что количество дел об оскорблении Путина выросло после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Журналисты раскрыли много случаев оскорбления Путина. К примеру, в подмосковных Химках местному жителю Владимиру Серяку пришлось заплатить крупный штраф за фотографию в соцсети "ВКонтакте". Серяк сохранил портрет Путина с черной траурной лентой в нижнем правом углу.

Крымский студент Евгений Вьюников, общаясь в чат-рулетке, озвучил фразу: "Мы сейчас при Путлере, ой, то есть Путине". За это его вынудили извиниться и заплатить 50 тыс. рублей штрафа.

Еще одному крымчанину Владиславу Кислякову присудили штраф 60 тысяч рублей за то, что он выложил на своей странице во "Вконтакте" два фото - Путина и Гитлера. Рядом с фотографией Путина была его цитата: "Крым всегда был и остается неотъемлемой частью России". Рядом с фото Гитлера слова фюрера: "Данциг - и есть германский город".

Также в этом году под суд попала школьная уборщица из Ставрополя Нина Яковлева. Сообщается, что женщина вечером выпила и на эмоциях отправила несколько сообщений своей коллеге - заведующей по хозяйству. Что именно она написала, неизвестно. Однако, по словам последней, там были "оскорбления в ее адрес, в адрес школы, а также президента". Яковлевой пришлось заплатить 50 тыс. рублей штрафа.

Ещё больше денег - 250 тысяч рублей - заплатил экс-депутат Пермского края, бизнесмен и активист Константин Окунев. Чиновника больше всех штрафовали за оскорбление Путина (три раза) и еще несколько раз за возбуждение вражды к российскому президенту и полиции.

Поводом для штрафа стал пост, в котором были фразы: "Путин, ты не охренел?", "Дай шанс стране выйти достойно из этого мрака и ада, в который ты ее загнал за 23 года своего преступного, бессмысленного и бесполезного (для России) правления".

В целом, по подсчетам издания, за оскорбление Путина, как посчитала россияне совокупно заплатили минимум 11,5 млн рублей.

Напомним, суд в России оштрафовал жителя Владивостока за пост в интернете. В публикации речь шла о том, что "Путин ворует деньги у бедных".

Также мы писали, что Россия оштрафовала компанию Google из-за отказа удалить информацию о войне в Украине.

Трамп разнес Байдена за задержку с разрешением Украине бить по территории РФ
Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"
