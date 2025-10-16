Крымские татары под угрозой: оккупанты совершают массовые обыски в Крыму и выдвигают обвинения
В оккупированном Крыму российские силовики вновь проводят массовые обыски и задержания крымских татар. Жертвы репрессий — мирные женщины, матери и студентки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Министерства иностранных дел Украины.
Утром 15 октября сотрудники российских оккупационных органов провели рейды по домам крымских татар в нескольких районах полуострова.
Среди задержанных — женщины разных возрастов и профессий: матери, воспитательницы детских садов, студентки педагогических колледжей.
Среди них Эсма Ниметулаева, супруга политзаключенного и мать пятерых детей, Насиба Саидова, а также Эльвира Алиева, Эльянора Османова и Февзия Османова.
Фальшивые обвинения и пропаганда
Российские пропагандистские медиа распространяют ложные обвинения о "женской ячейке, пропагандировавшей идеи мирового халифата", пытаясь оправдать действия оккупантов и представить мирных женщин "террористками".
Такие заявления не имеют никакого отношения к реальности и служат лишь инструментом давления и запугивания населения.
Системное наступление на крымских татар
Министерство иностранных дел Украины называет эти действия частью целенаправленной политики Москвы по уничтожению крымскотатарской идентичности, духовных ценностей и права народа на собственную землю.
Преследования грубо нарушают нормы международного гуманитарного права, включая Четвертую Женевскую конвенцию, и фундаментальные права человека.
Призыв к международной реакции
Украина обращается к международному сообществу, правозащитным организациям и медиа с требованием привлечь внимание к репрессиям, потребовать немедленного освобождения задержанных и всех незаконно удерживаемых граждан Украины.
В МИД подчеркнули, что ни одно преступление оккупантов не останется безнаказанным, а Крым навсегда останется частью Украины.
