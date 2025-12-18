ВСУ пленили в Покровске двух российских наемников из Колумбии (видео)
Воины 425-го отдельного штурмового полка "Скала" Сухопутных войск ВСУ взяли в Покровске в плен двух колумбийцев, которые воевали на стороне России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление штурмового полка в Telegram.
В заявлении штурмовиков говорится, что в Покровске воины полка взяли в плен двух граждан Колумбии.
"Они утверждают, что приехали в Россию работать. Россияне пообещали им зарплату в 2500 долларов в месяц и работу на строительстве", - говорится в публикации.
После того, как колумбийцы прибыли в Уфу, у них забрали документы, дали автоматы и без еды и воды отправили штурмовать Покровск.
Бои за Покровск
Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские силы продолжают удерживать оборону Покровско-Мирноградской агломерации, несмотря на усиление давления со стороны российских войск.
По его словам, после рабочих совещаний с командирами корпусов и подразделений был определен комплекс мер для усиления оборонительных рубежей и повышения эффективности действий Сил обороны.
Ранее, 10 декабря, армия РФ предприняла попытку прорыва в направлении села Гришино вблизи Покровска, привлекая колонну мототехники, однако наступление было сорвано, а подразделения противника подверглись прицельным ударам украинских военных.
Кроме того, в 7-м корпусе ДШВ сообщили, что Силы обороны Украины и в дальнейшем выполняют задачи по сдерживанию врага в Покровской агломерации.
Благодаря скоординированным действиям защитников почти 100% вражеских воздушных целей, которые пытаются приблизиться к этим путям, уничтожается.