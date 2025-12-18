Иллюстративное фото: украинские воины взяли в плен колумбийцев, которых россияне обманом заманили в свое войско (sof.mil.gov.ua)

Воины 425-го отдельного штурмового полка "Скала" Сухопутных войск ВСУ взяли в Покровске в плен двух колумбийцев, которые воевали на стороне России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление штурмового полка в Telegram.

В заявлении штурмовиков говорится, что в Покровске воины полка взяли в плен двух граждан Колумбии. "Они утверждают, что приехали в Россию работать. Россияне пообещали им зарплату в 2500 долларов в месяц и работу на строительстве", - говорится в публикации. После того, как колумбийцы прибыли в Уфу, у них забрали документы, дали автоматы и без еды и воды отправили штурмовать Покровск.