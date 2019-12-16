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На Донбасі за добу вилучили 50 одиниць вибухівки

Новини » Надзвичайні події     16.12.2019 - 09:35
На Донбасі за добу вилучили 50 одиниць вибухівки
Ілюстративне фото (www.dsns.gov.ua)

Рятувальники обстежили 1,7 гектара місцевості

Протягом минулої доби, 15 грудня, фахівці Держслужби з надзвичайних ситуацій перевірили на Донбасі 1,7 га місцевості, в результаті чого виявили та вилучили 50 одиниць вибухонебезпечних предметів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДСНС.

Зазначається, що роботи проводилися в Станично-Луганському районі, де було виявлено та вилучено 50 одиниць вибухонебезпечних предметів, а саме: 26 артилерійських снарядів та 24 гранати.

Нагадаємо, раніше в Попаснянському районі Луганської області фахівці припинили розмінування територій від вибухонебезпечних предметів, які почалися у вересні.

Нагадаємо, 21 листопада на ділянці розведення №3 в Петровському завершилися роботи з розмінування територій, і почався демонтаж фортифікацій.

Раніше РБК-Україна писало, що у Збройних силах України готують водолазів до розмінування Азовського моря і прифронтових водойм після закінчення бойових дій на Донбасі.

Зазначимо, міністр оборони України Андрій Загороднюк раніше заявив, що процес врегулювання ситуації на Донбасі не буде швидким, зараз зберігається висока ймовірність зриву домовленостей на будь-якому етапі.

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