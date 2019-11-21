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У Петровському завершилося розмінування територій

Новини » Суспільство     21.11.2019 - 16:42
У Петровському завершилося розмінування територій
Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

З 21 листопада розпочався демонтаж фортифікацій

На Донбасі на ділянці розведення №3 в Петровському завершилися роботи з розмінування територій. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Повідомляється, що розмінування завершилося 20 листопада о 12:00. У четвер, 21 листопада, о 12:00 почався демонтаж фортифікаційних споруд та інших об'єктів військового призначення.

Нагадаємо, процес розведення сил і засобів в районі Петровського розпочався 9 листопада. Через три дні після розведення, 13 листопада, розпочалося розмінування територій.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 18 листопада в Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що було обстежено понад 12,17 гектарів території, з яких було вилучено та знешкоджено встановленим способом 40 одиниць вибухонебезпечних предметів та 35 одиниць набоїв різного калібру. Всього виявлено та знешкоджено 89 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Також повідомлялося, що питання подальшого розведення сил і засобів вздовж всієї лінії зіткнення на Донбасі буде обговорюватися на зустрічі "нормандської четвірки". За словами президента України володимира Зеленського, розведення сил на ділянках в районі Петровського, Станиці Луганської та Золого проводилося з метою розблокування саміту в нормандському форматі.

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