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У Міноборони заявили про високу ймовірність зриву домовленостей "нормандської четвірки"

Новини » Політика     10.12.2019 - 15:42
У Міноборони заявили про високу ймовірність зриву домовленостей "нормандської четвірки"
Фото: Андрій Загороднюк (УНІАН)

Загороднюк заявив, що процес врегулювання на Донбасі не буде швидким

Міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив, що процес врегулювання на Донбасі не буде швидким, зараз зберігається висока ймовірність зриву домовленостей на будь-якому етапі. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Міністр заявив, що Україна на нормандській зустрічі показала всьому світу, що буде боротися за повернення своїх територій, в тому числі на дипломатичному фронті. Він зазначив, що не буде поступок територіями, інтересами людей, цілісністю країни. Загороднюк вказав пункти позиції української делегації на саміті:

1. Повне, всебічне і безстрокове припинення вогню на сході України, яке має відбутися до кінця 2019 року.

2. Розширення мандата Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ з можливістю здійснення цілодобового моніторингу.

3. Розведення на трьох нових ділянках до березня. Міністр підкреслив, що ці три ділянки повинні стати гуманітарними зонами, які дозволять облаштувати переходи і переїзди і поліпшити життя людей в зоні розмежування.

4. Обмін полоненими до кінця 2019 року. За принципом "всіх на всіх". Була узгоджена необхідність уточнити повні списки і надати повний і безумовний доступ представникам Міжнародного комітету Червоного Хреста до всіх утримуваним особам.

5. Продовжити дію закону про особливий статус Донбасу. Конкретної дати проведення виборів на Донбасі немає.

6. Провести наступну нормандську зустріч через 4 місяці.

Він підкреслив, що процес не буде швидкий. Крім того, велика ймовірність зриву домовленостей на будь-якому з етапів.

Загороднюк зазначив, що на саміті була створена позиція для проведення подальших переговорів, основою якої є територіальна цілісність України і принцип "безпека, суверенітет і територіальна цілісність - в першу чергу".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кремль не виключає можливості зміни нормандського формату. При цьому російські ЗМІ пишуть, що на нормандському саміті велика частина питань стосувалася "ДНР" і "ЛНР", які представлені на переговорах не були.

Україна постійно відбиває атаки в кібернетичному просторі, - Міноборони Загороднюк обговорив з міністром оборони Канади перспективи оборонного співробітництва
Новини України Андрій Загороднюк
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