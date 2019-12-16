На Донбассе за сутки изъяли 50 единиц взрывчатки

Иллюстративное фото (www.dsns.gov.ua)

Спасатели обследовали 1,7 гектара местности

В течение минувших суток, 15 декабря, специалисты Госслужбы по чрезвычайным ситуациям проверили на Донбассе 1,7 га местности, в результате чего обнаружили и изъяли 50 единиц взрывоопасных предметов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Отмечается, что работы проводились в Станично-Луганском районе, где было обнаружено и изъято 50 единиц взрывоопасных предметов, а именно: 26 артиллерийских снарядов и 24 гранаты.

Напомним, ранее в Попаснянском районе Луганской области специалисты прекратили разминирование территорий от взрывоопасных предметов, которые начались в сентябре.

Напомним, 21 ноября на участке разведения №3 в Петровском завершились работы по разминированию территорий, и начался демонтаж фортификаций.

Ранее РБК-Украина писало, что в Вооруженных силах Украины готовят водолазов к разминированию Азовского моря и прифронтовых водоемов после окончания боевых действий на Донбассе.

Отметим, министр обороны Украины Андрей Загороднюк ранее заявил, что процесс урегулирования ситуации на Донбассе не будет быстрым, сейчас сохраняется высокая вероятность срыва договоренностей на любом этапе.