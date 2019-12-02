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У Луганській області призупинили розмінування на одній з дільниць

Новини » Надзвичайні події     02.12.2019 - 14:33
У Луганській області призупинили розмінування на одній з дільниць
Ілюстративне фото (www.dsns.gov.ua)

Розмінування продовжиться у березні 2020 року

У Попаснянському районі Луганської області фахівці припинили розмінування територій від вибухонебезпечних предметів, які почалися у вересні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Повідомляється, що в рамках спільного проекту України та Данії з розмінування у вересні розпочалися роботи з очищення забруднених районів вибухонебезпечними предметами.

"Наприкінці листопада роботи по розмінуванню в рамках спільного проекту було припинено. Подальше виконання завдань по очищенню (розмінування) на території Луганської області від вибухонебезпечних предметів в рамках спільного проекту планується орієнтовно з березня 2020 року за окремим рішенням ДСНС", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 21 листопада на ділянці розведення №3 в Петровському завершилися роботи з розмінування територій, і почався демонтаж фортифікацій.

Раніше РБК-Україна писало, що у ВСУ готують водолазів розмінування Азовського моря і прифронтових водойм після закінчення бойових дій на Донбасі.

Також повідомлялося, що питання подальшого розведення сил і засобів вздовж всієї лінії зіткнення на Донбасі буде обговорюватися на зустрічі "нормандської четвірки".

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