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У ВСУ готують водолазів до розмінування Азовського моря

Новини » Суспільство     26.11.2019 - 16:59
У ВСУ готують водолазів до розмінування Азовського моря
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Також водолази будуть шукати вибухівку в прифронтових водоймах

У Збройних Силах України почали підготовку водолазів до розмінування на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони.

Як повідомляється, водолази приступили до розмінування після закінчення бойових дій на Донбасі.

"Водолази готуються до розмінування найбільш забруднених ворожими боєприпасами ділянок акваторії Азовського моря і прифронтових водойм. Мова йде про річкові міни, якірні міни, сплавні річкові міни", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 21 листопада в Петровському завершилося розмінування територій, і почався демонтаж фортифікацій. Процес розведення сил і засобів в районі Петровського розпочався 9 листопада. Через три дні після розведення, 13 листопада, розпочалося розмінування територій.

Як писало РБК-Україна раніше, 18 листопада в Держслужбі з надзвичайних ситуацій заявили, що вже обстежено понад 12,17 гектара території, з яких були вилучені та знешкоджені 40 одиниць вибухонебезпечних предметів та 35 одиниць набоїв різного калібру. Всього виявлено та знешкоджено 89 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Також повідомлялося, що питання подальшого розведення сил і засобів вздовж всієї лінії зіткнення на Донбасі буде обговорюватися на зустрічі "нормандської четвірки".

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