Доллар вырастет до конца года: эксперт озвучил прогноз курса

В Украине до конца 2025 года ожидается рост курса доллара. Валюта подорожает до 42,6 гривны.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив.

"К концу 2025 года мы ожидаем курс на уровне около 42,6 гривны за доллар, а валютные резервы - более 55 млрд долларов", - сказал изданию Демкив.

По словам финансового аналитика, это дает Нацбанку достаточное пространство для удержания крепкой гривны и сглаживания возможных колебаний.

"Если Украина получит дополнительные 10 млрд долларов помощи, курс можно будет удержать стабильным и в следующем году, хотя в 2026-м резервы, вероятно, сократятся до 40-45 млрд долларов", - подытожил Демкив.

Курс доллара в Украине

В августе 2025 года гривна сохраняет относительную стабильность к доллару. Во втором квартале этого года национальная валюта даже укрепилась на 0,6% к доллару.

Ситуацию поддерживает политика управляемой гибкости курса, которая позволяет НБУ сглаживать резкие колебания с помощью валютных интервенций. Объемы продажи валюты во втором квартале уменьшились до 8,1 млрд долларов против 9,4 млрд долларов в первом, что свидетельствует об уменьшении давления на гривну.

Дополнительным фактором стабильности выступают сезонные поступления валюты от экспорта сельскохозяйственной продукции.