Доллар вырастет до конца года: эксперт озвучил прогноз курса

Среда 13 августа 2025 10:25
Доллар вырастет до конца года: эксперт озвучил прогноз курса Фото: курс доллара вырастет до 42,6 грн (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец, Юрий Дощатов

В Украине до конца 2025 года ожидается рост курса доллара. Валюта подорожает до 42,6 гривны.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив.

"К концу 2025 года мы ожидаем курс на уровне около 42,6 гривны за доллар, а валютные резервы - более 55 млрд долларов", - сказал изданию Демкив.

По словам финансового аналитика, это дает Нацбанку достаточное пространство для удержания крепкой гривны и сглаживания возможных колебаний.

"Если Украина получит дополнительные 10 млрд долларов помощи, курс можно будет удержать стабильным и в следующем году, хотя в 2026-м резервы, вероятно, сократятся до 40-45 млрд долларов", - подытожил Демкив.

Курс доллара в Украине

В августе 2025 года гривна сохраняет относительную стабильность к доллару. Во втором квартале этого года национальная валюта даже укрепилась на 0,6% к доллару.

Ситуацию поддерживает политика управляемой гибкости курса, которая позволяет НБУ сглаживать резкие колебания с помощью валютных интервенций. Объемы продажи валюты во втором квартале уменьшились до 8,1 млрд долларов против 9,4 млрд долларов в первом, что свидетельствует об уменьшении давления на гривну.

Дополнительным фактором стабильности выступают сезонные поступления валюты от экспорта сельскохозяйственной продукции.

Напомним, что на сегодня, 13 августа Нацбанк установил официальный курс доллара на таком уровне: 41,4268 гривны за 1 доллар (-0,0222 грн).

Также мы писали, чего ожидать от курса доллара в середине августа.

Больше о курсе доллара, инфляции и рисках для экономики - узнайте в большом интервью главы Нацбанка Андрея Пышного для РБК-Украина.

