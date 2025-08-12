ua en ru
Вт, 12 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

НБУ немного снизил курс доллара

Украина, Вторник 12 августа 2025 17:20
UA EN RU
НБУ немного снизил курс доллара Фото: Курс доллара снизился на 2 копейки (Getty Images)
Автор: Дмитрий Сидоров

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне, снижение произошло небольшое – на 2 копейки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс доллара на 13 августа 2025 года установлен на таком уровне: 41,4268 гривен за 1 доллар (-0,0222 грн).

НБУ немного снизил курс доллараbank.gov.ua

Официальный курс евро составляет 48,0758 гривен за 1 евро (+0,1211 грн).

НБУ немного снизил курс доллараbank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 9 копеек до 41,47-41,50 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием 12 августа.

НБУ немного снизил курс доллара

udinform.com

На наличном рынке курс доллара снизился на 1 копейку до 41,65 гривен, курс евро уменьшился на 10 копеек до 48,53 гривен.

Официальный курс евро

По информации НБУ, официальный курс евро с начала этого года вырос на 10% - с 43,69 до 48,08 гривен за 1 евро. Наибольший скачок курс произошел с начала марта (43,11 гривен) до начала июля (48,98 гривен). Глава НБУ Андрей Пышный в интервью для РБК-Украина сообщил, что вопрос перехода от доллара к евро как курсообразующей валюте – это вопрос длительной перспективы, на сегодня регулятор детально изучает ситуацию.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара
Новости
ВСУ опровергли слухи о прорыве россиян возле Покровска и Доброполья
ВСУ опровергли слухи о прорыве россиян возле Покровска и Доброполья
Аналитика
Китайский фактор. Почему Пекин спасает экономику России и что с этим будут делать США и Европа
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Китайский фактор. Почему Пекин спасает экономику России и что с этим будут делать США и Европа