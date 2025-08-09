ua en ru
Доллар и евро: чего ожидать от курсов в середине августа

Украина, Суббота 09 августа 2025 08:15
Доллар и евро: чего ожидать от курсов в середине августа Фото: Курс доллара останется стабильным (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус
Эксперт: Тарас Лесовой

Следующая неделя может стать достаточно привычной на валютном рынке: основные тенденции, тренды лета сохранятся. Курс доллара будет находиться ниже 42 гривен, курс евро будет колебаться в промежутке 48-50 гривен

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Тарас Лесовой, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка.

Как отметил банкир, курс доллара регулируется на основе режима "управляемой гибкости". Как и раньше, текущие колебания будут мизерными, разница между курсами покупки/продажи минимальной.

"Также стоит заметить, что стоимость доллара на наличном и безналичном рынках будет примерно одинаковой", - сказал он.

По его мнению, стабильность курса доллара также можно будет связать с активной ролью аграриев, ведь в сезон жатвы они активно продают избыток валюты для закупки горючего и других расходных материалов для работы.

Курс евро

"Что касается стоимости евро, то его нестабильность может оказаться достаточно ожидаемой, ведь его стоимость будет формироваться на основе мировых торгов пары доллар/евро и соответствующей стоимости гривны к доллару", - сказал банкир.

По его словам, ракурс изменений, как и прошлые три месяца, будет сосредоточен на геополитических факторах, на таможенных кульбитах США, на поведении мирового капитала.

"Иначе говоря, курс евро в Украине может меняться более динамично, чем курс доллара. Однако не стоит ожидать, что какая-то из этих валют может слишком упасть или неожиданно подрасти. Мы ожидаем, что стоимость евро будет равна ориентировочно 1,15-1,2 доллара", - добавил Лесовой.

Напомним, на прошлой неделе курс доллара упал на 38 копеек до 41,38 гривен - минимума с середины апреля. Курс евро вырос на 55 копеек до 48,19 гривен.

По данным НБУ, недоверие украинцев к американской валюте привело к изменению приоритетов украинцев. Чистая покупка долларов составила в июле 17 млн долларов, тогда как евро - 312 млн в долларовом эквиваленте.

