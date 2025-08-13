Что будет с ценами и курсом доллара в Украине: блиц с финансовым аналитиком

Нацбанк пересмотрел прогноз по инфляции и росту экономики в этом и следующем году. Бизнес также ухудшил ожидания относительно цен, но надеется на стабильный курс гривны.

В 2025 году Украина должна получить около 54 млрд долларов внешней финансовой помощи. Это позволит без "печати" гривны покрыть дефицит бюджета даже в условиях роста оборонных расходов. Сейчас уже получено почти 24 млрд долларов. Еще 30 млрд ожидаются до конца года.

- Насколько значительны риски для экономики Украины от снижения внешней финансовой поддержки партнеров?

- Поскольку война является крайне затратной, то поддержка партнеров является критической. Даже при запланированном уровне помощи, реальный объем государственных расходов сокращается. То есть его вклад в экономический рост является отрицательным, этот рост обеспечивает частный сектор экономики. А в случае снижения внешней помощи, и без того слабый экономический рост может измениться на падение.

- Каковы ваши ожидания относительно уровня инфляции в Украине до конца текущего года и в следующем?

- Прогноз ICU - 8.2% (год к году) на конец 2025 года. Мы его ухудшили с 7.6% из-за более слабого урожая. Инфляция будет замедляться, и мы это уже видим по результатам июня и июля. Нацбанк сможет несколько снизить учетную ставку в этом и следующем году. Но не теми темпами, которые планировал недавно - возвращение к цели НБУ в 5% в следующем году маловероятно из-за стремительного роста цен на услуги.

- В каком диапазоне, по вашему прогнозу, будет находиться курс гривны к доллару до конца года при условии ожидаемых поступлений финпомощи и ее сокращения. И сможет ли Нацбанк использовать резервы для сдерживания курсовых колебаний?

- К концу 2025 года мы ожидаем курс на уровне около 42,6 гривен за доллар, а валютные резервы - более 55 млрд долларов. Это дает Нацбанку достаточное пространство для удержания крепкой гривны и сглаживания возможных колебаний. Если Украина получит дополнительные 10 млрд долларов помощи, курс можно будет удержать стабильным и в следующем году, хотя в 2026-м резервы, вероятно, сократятся до 40-45 млрд долларов.

- Что опаснее для экономики в ближайшие 6-12 месяцев и во сколько это обойдется в процентах ВВП: военные риски или ошибки в экономической политике?

- По моему мнению, ключевым и значительно более весомым фактором для экономики остаются военные риски. Речь идет не только о ситуации на фронте, но и о более широких ожиданиях - сможет ли Украина окончательно решить свои вопросы безопасности или и в дальнейшем будет находиться под постоянной угрозой повторной агрессии. Такие факторы определяют инвестиционный климат или потребительские настроения гораздо сильнее, чем любые ошибки в экономической политике.

- Стоит ли ожидать изменений налогов и тарифов? Насколько этот вопрос может быть в приоритете новой программы с МВФ?

- Правительство продолжит удерживать низкие тарифы на коммунальные услуги, и в условиях полномасштабной войны существенного их роста не ожидается - это дополнительно сдерживает инфляционное давление. В то же время налоговая нагрузка, вероятно, будет постепенно расти. Речь не обязательно о повышении ставок, а скорее о расширении базы налогообложения и усилении сбора налогов, ведь фискальный дефицит должен сокращаться.

- Если все пойдет по худшему сценарию, каким будет падение ВВП - минус 2-3%, или мы говорим о рецессии глубже 5%?

- Прогноз ICU на 2025 год - рост ВВП на 2.5%, на 2026 - 2.8%. Мы не ожидаем настолько плохих сценариев, чтобы говорить о падении на 5% или больше.