Долар зросте до кінця року: експерт озвучив прогноз курсу

В Україні до кінця 2025 року очікується зростання курсу долара. Валюта подорожчає до 42,6 гривні.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів фінансовий аналітик групи ICU Михайло Демків.

"До кінця 2025 року ми очікуємо курс на рівні близько 42,6 гривні за долар, а валютні резерви - понад 55 млрд доларів", - сказав виданню Демків.

За словами фінансового аналітика, це дає Нацбанку достатній простір для утримання міцної гривні та згладжування можливих коливань.

"Якщо Україна отримає додаткові 10 млрд доларів допомоги, курс можна буде втримати стабільним і в наступному році, хоча у 2026-му резерви, ймовірно, скоротяться до 40-45 млрд доларів", - підсумував Демків.

Курс долара в Україні

У серпні 2025 року гривня зберігає відносну стабільність щодо долара. У другому кварталі цього року національна валюта навіть зміцнилася на 0,6% до долара.

Ситуацію підтримує політика керованої гнучкості курсу, яка дозволяє НБУ згладжувати різкі коливання за допомогою валютних інтервенцій. Обсяги продажу валюти у другому кварталі зменшилися до 8,1 млрд доларів проти 9,4 млрд доларів у першому, що свідчить про зменшення тиску на гривню.

Додатковим чинником стабільності виступають сезонні надходження валюти від експорту сільськогосподарської продукції.