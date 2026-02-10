Две страны помешали новым нефтяным санкциям ЕС против РФ, - Bloomberg
Греция и Мальта выступили против предложения Еврокомиссии заменить "предельную цену" на российскую нефть запретом на услуги по ее транспортировке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По данным источников агентства, две южноевропейские стали главным препятствием для принятия соответствующей инициативы ЕС во время заседания постоянных, где представили 20-й пакет санкций против России.
Они выразили обеспокоенность, что новые ограничения могут ударить по европейской судоходной отрасли и повлиять на цены на энергоносители.
Также обе страны попросили дополнительных разъяснений относительно санкций против иностранных портов за перевалку российской нефти и усиления контроля за продажей судов, чтобы уменьшить флот, который использует Москва.
На прошлой неделе Европейская комиссия предложила заменить действующий ценовой потолок на продажу российской нефти запретом на услуги, необходимые для ее транспортировки.
Это предложение является центральным элементом 20-го пакета санкций ЕС за полномасштабное вторжение РФ в Украину.
Санкции ЕС требуют поддержки всех государств-членов для утверждения и могут измениться до их принятия. ЕС планирует завершить работу над пакетом ограничительных мер до конца февраля.
Санкции ЕС против РФ
Напомним, 6 февраля Еврокомиссия подготовила 20-й пакет санкций против России.
Как сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, санкционный список планируют расширить еще на 43 судна так называемого "теневого флота", что увеличит их общее количество до 640.
Кроме того, ЕС намерен усложнить для Москвы закупку новых танкеров для обхода ограничений, а также ввести запрет на техническое обслуживание и предоставление ряда услуг танкерам со сжиженным газом и ледоколам.
Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас сказала, что новый пакет санкций против РФ планируют принять 24 февраля - в четвертую годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину.