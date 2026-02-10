Две страны помешали новым нефтяным санкциям ЕС против РФ, - Bloomberg

Греция и Мальта выступили против предложения Еврокомиссии заменить "предельную цену" на российскую нефть запретом на услуги по ее транспортировке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По данным источников агентства, две южноевропейские стали главным препятствием для принятия соответствующей инициативы ЕС во время заседания постоянных, где представили 20-й пакет санкций против России.

Они выразили обеспокоенность, что новые ограничения могут ударить по европейской судоходной отрасли и повлиять на цены на энергоносители.

Также обе страны попросили дополнительных разъяснений относительно санкций против иностранных портов за перевалку российской нефти и усиления контроля за продажей судов, чтобы уменьшить флот, который использует Москва.

На прошлой неделе Европейская комиссия предложила заменить действующий ценовой потолок на продажу российской нефти запретом на услуги, необходимые для ее транспортировки.

Это предложение является центральным элементом 20-го пакета санкций ЕС за полномасштабное вторжение РФ в Украину.

Санкции ЕС требуют поддержки всех государств-членов для утверждения и могут измениться до их принятия. ЕС планирует завершить работу над пакетом ограничительных мер до конца февраля.