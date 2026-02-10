РФ использует Сингапур для преступных схем с танкерами: трейдеры раскрыли правду

Российские танкеры "теневого флота" все чаще указывают Сингапур как официальный пункт назначения, что свидетельствует об изменении экспортных маршрутов и попытках Москвы скрыть конечных покупателей на фоне западных санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Как сообщают трейдеры, данные LSEG по судоходству показывают, что в январе танкеры с примерно 1,4 млн метрических тонн российской сырой нефти задекларировали Сингапур как пункт назначения. Это самый высокий месячный показатель за последние годы.

По словам участников рынка, на практике многие из этих судов не заходят в Сингапур. Вместо этого они разгружают нефть вблизи побережья Малайзии или перегружают ее на плавучие хранилища. Сингапур при этом используется как формальный или временный пункт для маскировки конечных покупателей.

"Увеличение количества танкеров, указывающих такие пункты назначения, как Сингапур, Суэц или Порт-Саид, сигнализирует о растущих трудностях со сбытом и сокращении круга надежных покупателей", - отметил московский нефтяной трейдер.

Такая смена маршрутов происходит на фоне ожидаемого сокращения или полного прекращения импорта российской нефти после недавней торговой сделки с США. В случае реализации этих сценариев Китай может остаться фактически единственным крупным клиентом РФ.

Впрочем, китайские государственные нефтяные компании, по данным трейдеров, осторожно относятся к закупкам спотовых партий российской нефти из-за рисков вторичных санкций. Это еще больше сужает возможности Москвы для экспорта.

Ранее танкеры, направлявшиеся из России в Индию, часто указывали в качестве пункта назначения египетский Порт-Саид или Суэцкий канал. Сейчас же использование нечетких и условных портов существенно возросло, поскольку компании пытаются скрыть реальные маршруты поставок и снизить санкционные риски.