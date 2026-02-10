Минус три танкера для россиян: Индия провела первую операцию против "теневого флота" РФ
Береговая охрана Индии в рамках первой операции против "теневого флота" РФ задержала три танкера, которые были причастны к контрабанде нефти.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Танкеры задержали на прошлой неделе, 6 февраля, в водах возле Мумбая. Индийская береговая охрана сообщила, что "раскрыла международную сеть контрабанды нефти", а суда "часто меняли свою идентичность".
Осведомленные источники рассказали изданию, что это первый случай, когда Индия прибегает к подобным мерам. Операция прошла на фоне усиления борьбы с судами, транспортирующими подсанкционную нефть, со стороны США и Европы.
Береговая охрана не раскрыла названия танкеров, которые были задержаны, но вероятно это Chiltern, Asphalt Star и Stellar Ruby. Все три судна в 2025 году попали под санкции США за связи с иранской нефтяной торговлей.
До этого Индия сообщала, что не позволит танкерам, находящимся под санкциями, разгружаться в ее портах.
Борьба с "теневым флотом" РФ
Напомним, "теневой флот" РФ - это сеть старых танкеров и компаний-прокладок, которые страна-агрессор использует для обхода санкций. Такие суда часто меняют пункты назначения, выключают транспондеры и указывают условные порты, чтобы скрыть реальных покупателей российской нефти.
Недавно по меньшей мере восемь подсанкционных нефтяных танкеров двигались через Ла-Манш несмотря на то, что правительство Британии объявило о борьбе с "теневым флотом".
Отметим, новый пакет антироссийских санкций, который готовит ЕС, должен заблокировать российский "теневой флот", который позволяет РФ получать доходы от нефти.
РБК-Украина также писало, что танкеры "теневого флота" страны-агрессора все чаще указывают Сингапур как официальный пункт назначения. Это свидетельствует об изменении экспортных маршрутов и попытках россиян скрыть конечных покупателей на фоне западных санкций.