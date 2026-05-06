В России массово отменяют парады на 9 мая: список регионов

21:52 06.05.2026 Ср
От былого "величия" российского парада на 9 мая не осталось и следа
aimg Анастасия Никончук
Фото: парад в Москве (GettyImages)
В ряде регионов России заявили об отмене парадов на 9 мая, а также введении дополнительных ограничений на празднование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Telegram-канала ASTRA.

Где отменили парады

Согласно опубликованной информации, как минимум в 15 регионах РФ полностью отказались от проведения парадов 9 мая.

Речь идет о Белгородской, Воронежской, Курской, Брянской, Ростовской, Саратовской, Рязанской, Калужской, Орловской, Псковской, Новгородской, Нижегородской и Ленинградской областях, а также о Краснодарском крае и Чувашии.

Ограничения в крупных городах

В столице России в этом году парад пройдет без военной техники — подобное происходит впервые с 2007 года. В Санкт-Петербурге также отказались от демонстрации бронетехники.

В ряде регионов дополнительно введены ограничения, включая отмену салютов и перебои с доступом к интернету в дни проведения мероприятий.

Формат "Бессмертного полка"

Акция "Бессмертный полк" в большинстве субъектов РФ переведена в онлайн-формат.

Такой подход уже применялся ранее, однако теперь он становится основным вариантом проведения мероприятия.

Причины ограничений

Массовые изменения формата празднования начали вводиться с 2022 года после начала полномасштабной войны против Украины.

До этого подобные меры применялись лишь в период пандемии коронавируса.

На чем основаны данные

Информация о введенных ограничениях сформирована на основе заявлений региональных властей и сообщений официальных российских СМИ по состоянию на 6 мая 2026 года.

Напоминаем, что Москва намерена провести 9 мая при жестких ограничениях. Планируются перебои с интернетом, возможная остановка работы банкоматов и закрытие аэропортов, что объясняется мерами безопасности, связанными с проведением парада.

Отметим, что военный парад в Москве 9 мая пройдет без привычного показа бронетехники — на Красной площади будут представлены только пешие расчеты военнослужащих.

Кабмин снял запрет на выезд за границу для женщин-чиновниц, но есть ограничения
"Мы не придумали ничего нового": соавтор Гражданского кодекса 2.0 о резонансе проекта
