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Украинские дроны за одну ночь поразили 14 судов "теневого флота" РФ

17:30 12.07.2026 Вс
2 мин
Эти корабли помогали России обходить жесткие санкции
aimg Сергей Козачук
Украинские дроны за одну ночь поразили 14 судов "теневого флота" РФ Фото: СУ поразили 14 кораблей РФ в Азовском море и Крыму (dpsu.gov.ua)
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Силы беспилотных систем Украины провели успешную ночную операцию, поразив сразу 14 российских судов, обеспечивавших военную логистику окупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы беспилотных систем ВСУ.

Детали ночной операции

Украинские операторы дронов нанесли точные удары по логистическим объектам врага в акватории Азовского моря и вблизи оккупированного Крыма. В частности, под удар попали:

  • 10 танкеров в Азовском море - их атаковали бойцы 9-го батальона "Кайрос" 414-й отдельной бригады "Птицы Мадяра", 1-го отдельного центра и 412-й бригады Nemesis
  • 1 паром в Азовском море, который успешно поразили операторы 1-го отдельного центра
  • 3 парома в районе города Керчь в аннексированном Крыму - по ним отработали воины 413-го отдельного полка "Рейд"

Пораженные суда обеспечивали функционирование "теневого флота" РФ и помогали Кремлю обходить международные санкции.

Эти удары существенно усложняют логистику русских войск и снижают способность РФ финансировать военную экономику.

Трофеи украинских дронов за неделю

Эта атака стала частью масштабной кампании по ликвидации российского теневого флота. Всего в период с 6 по 13 июля подразделения Сил беспилотных систем поразили 90 единиц российских судов.

Охота на теневой флот России

Напомним, ранее украинские дроны атаковали еще 9 танкеров теневого флота РФ и частично обесточили Крым. Тогда во время ночной операции Сил беспилотных систем Украины, кроме поражения судов и провоцирования блекаута на оккупированном полуострове, военным удалось попасть в 53 военных целей врага.

Кроме того, накануне еще два танкера теневого флота РФ подвели украинские дроны в Азовском море. По словам командующего Сил беспилотных систем Роберта "Мадяра" Бровди, эти суда стали девятым и десятым в списке "прикуренных" в сутки, а общее количество пораженных танкеров окупантов тогда быстро возросло до 12 единиц.

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