Украинские дроны за одну ночь поразили 14 судов "теневого флота" РФ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы беспилотных систем ВСУ.

Эта атака стала частью масштабной кампании по ликвидации российского теневого флота. Всего в период с 6 по 13 июля подразделения Сил беспилотных систем поразили 90 единиц российских судов .

Украинские операторы дронов нанесли точные удары по логистическим объектам врага в акватории Азовского моря и вблизи оккупированного Крыма. В частности, под удар попали:

Охота на теневой флот России

Напомним, ранее украинские дроны атаковали еще 9 танкеров теневого флота РФ и частично обесточили Крым. Тогда во время ночной операции Сил беспилотных систем Украины, кроме поражения судов и провоцирования блекаута на оккупированном полуострове, военным удалось попасть в 53 военных целей врага.

Кроме того, накануне еще два танкера теневого флота РФ подвели украинские дроны в Азовском море. По словам командующего Сил беспилотных систем Роберта "Мадяра" Бровди, эти суда стали девятым и десятым в списке "прикуренных" в сутки, а общее количество пораженных танкеров окупантов тогда быстро возросло до 12 единиц.