Украинские дроны поразили 8 танкеров "теневого флота" РФ за одну ночь, - "Мадяр"
Украинские дроны устроили настоящую охоту за топливным флотом России - ночью вспыхнули сразу восемь танкеров, шедших в оккупированный Крым.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины полковника Роберта Бровди, известного по позывному "Мадяр" .
Сколько судов поразили и что именно
По словам командующего, бой за топливо для оккупированного Крыма в Азовском море продолжается уже не первый день. Но в эту ночь воздушно-морская операция вышла на новый уровень.
Украинские дроны поразили:
- 8 танкеров с топливом;
- 1 сухогруз;
- 1 паром.
Все пораженные танкеры находятся под международными санкциями. Это суда дедвейтом около 7 000 тонн и протяженностью примерно 140 метров, построенные в 2006-2012 годах.
Среди идентифицированных судов:
- "Венера-3";
- "Санар-1";
- "Санар-17";
- "Климена";
- "Тете";
- "Алексей Саврасов";
- "Пенелопа".
Название восьмого судна еще уточняется.
Что еще поразили украинские бойцы этой ночью
Помимо ударов по флоту в течение ночи на временно оккупированной территории в оперативном тылу врага удалось отработать 58 военных целей.
Досталось и энергетике оккупированного полуострова - объекты поставки электричества и логистические узлы Крыма также получили удары. Подробности о последствиях этой атаки пока уточняются.
"Мы устоим. Москва ляжет. Крым откормим и отстроим", - написал командующий.
Напомним, руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов объяснил, ради чего Украина продолжает наносить удары по целям в Крыму . По его словам, все неудобства, которые испытывают жители полуострова из-за перебоев со светом и водой - ради большой цели.
Как сообщало РБК-Украина, минувшей ночью Силы обороны Украины также нанесли удары по двум предприятиям военно-промышленного комплекса России, нефтебазе аэродрома "Белгород" и вражеским мостам в Брянской области и оккупированному Крыму.