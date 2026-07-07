Украинские дроны поразили 8 танкеров "теневого флота" РФ за одну ночь, - "Мадяр"

Украинские дроны устроили настоящую охоту за топливным флотом России - ночью вспыхнули сразу восемь танкеров, шедших в оккупированный Крым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины полковника Роберта Бровди, известного по позывному "Мадяр" .

Сколько судов поразили и что именно

По словам командующего, бой за топливо для оккупированного Крыма в Азовском море продолжается уже не первый день. Но в эту ночь воздушно-морская операция вышла на новый уровень.

Украинские дроны поразили:

8 танкеров с топливом;

1 сухогруз;

1 паром.

Все пораженные танкеры находятся под международными санкциями. Это суда дедвейтом около 7 000 тонн и протяженностью примерно 140 метров, построенные в 2006-2012 годах.

Среди идентифицированных судов:

"Венера-3"; "Санар-1"; "Санар-17"; "Климена"; "Тете"; "Алексей Саврасов"; "Пенелопа".

Название восьмого судна еще уточняется.

Что еще поразили украинские бойцы этой ночью

Помимо ударов по флоту в течение ночи на временно оккупированной территории в оперативном тылу врага удалось отработать 58 военных целей.

Досталось и энергетике оккупированного полуострова - объекты поставки электричества и логистические узлы Крыма также получили удары. Подробности о последствиях этой атаки пока уточняются.

"Мы устоим. Москва ляжет. Крым откормим и отстроим", - написал командующий.

Напомним, руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов объяснил, ради чего Украина продолжает наносить удары по целям в Крыму . По его словам, все неудобства, которые испытывают жители полуострова из-за перебоев со светом и водой - ради большой цели.