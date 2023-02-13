Добрый день, everybody! Как Британия стала лидером в поддержке Украины

Политика "большого друга"

Великобритания стала одной из тех стран, которые задолго до вторжения Владимира Путина в Украину первыми забили тревогу. Именно на разведывательные данные британской MI6 ссылались СМИ, разоблачая российские планы.

На фоне информации от иностранных разведок и опасений военных экспертов 1 февраля 2022 года в Киев прибыл тогдашний премьер Борис Джонсон. Тогда же он предупредил, что полномасштабное вторжение обернется поражением для России.

Через несколько дней в аэропорту "Борисполь" приземлились первые самолеты с военной помощью, где кроме военной техники и амуниции было несколько тысяч противотанковых гранатометов NLAW. Последние помогли украинской армии вести маневренные бои в начале вторжения, разбивая российские колонны.

В апреле Джонсон снова посетил Киев, став первым из лидеров стран "Большой семерки", который приехал в украинскую столицу буквально сразу после битвы за Киев. Он заявил о готовности либерализовать торговлю, пообещал ужесточить санкции против России, а также выразил уверенность в украинской победе. Вирусным стало видео его прогулки с президентом Владимиром Зеленским в центральной части города, а фраза "Добрый день, everybody!" стала интернет-мемом.

В ходе третьего и последнего визита в статусе британского премьера Джонсон предостерег от переговоров с агрессором о каком-либо "мелком перемирии". По его мнению, если в войне победит Владимир Путин, то ни одна страна не будет чувствовать себя в безопасности.

"Если Путин победит - это означает "зеленый свет" для любого автократа в мире, будет означать, что все можно изменить силой", - подчеркнул он.

Летом и осенью прошлого года Британию всколыхнули политические скандалы, которые привели сначала к избранию Лиз Трасс, а потом - Риши Сунака. Причем каждый новый премьер заявлял о непоколебимой поддержке и намерении продолжить политику "большого друга Украины". И одним из первых зарубежных визитов Сунака была поездка в Киев.

Важно, что британские партнеры продолжают наращивать помощь. И обещают делать это до полного поражения России. Как заявил на днях Риши Сунак, Лондон также останется ведущим союзником Украины в НАТО, чтобы обеспечить победу уже в 2023 году.

Как подчеркнул министр иностранных дел Джеймс Клеверли, помощь будет оказываться до тех пор, пока "украинский трактор не оттащит последний российский танк" с поля боя.

Лидерство в поставках оружия

Поставки из Великобритании с каждым месяцем становятся все более масштабными, а вооружения - более "тяжелыми". Почти за год российско-украинской войны британская помощь прошла путь от мобильных ПТРК до реактивных систем залпового огня, бронемашин, ракет и танков. В 2022-м Лондон выделил на эти цели почти 3 млрд долларов и готов предоставить как минимум столько же в текущем году.

В апреле стало известно о передаче 120 бронеавтомобилей разных моделей и назначения, в том числе 40 CVR(T), а также ББМ Mastiff, Husky и HTSV Wolfhound. Затем были анонсированы поставки самоходных артиллерийских систем AS-90, бронетранспортеров Stormer, оснащенных ЗРК Starstreak, а также высокотехнологичных ракет класса "воздух-земля" Brimstone.

Летом британские союзники передали ракетные системы M270 MLRS, которые по своим характеристикам схожи с известными HIMARS.

Затем в июльский пакет вошли более двух десятков САУ M109 и 36 единиц 105-мм артиллерийских орудий L119, противобатарейные радиолокационные системы и десятки тысяч боеприпасов к артиллерии советских времен.

Осенью Лондон объявил о передаче 120 зенитных ракетных установок, трех вертолетов Sikorsky S-61 Sea King, а также технологий для противодействия беспилотникам, радаров и средств электронной борьбы. Рекордный пакет был анонсирован в январе 2023 года, и Британия стала первым союзником, который заявил о готовности передать Украине танки западного образца. На данный момент речь идет о 14 единицах Challenger 2.

Ожидается, что британские танки появятся в Украине уже в марте. Подробнее о них - в материале "Секретная броня и уникальная пушка. Главное о танках Challenger 2 для Украины".

Также примечательно, что британские партнеры говорят о том, что их оружие вполне может применяться для ударов по военным объектам на российской территории. Как заявил министр вооруженных сил Джеймс Хиппи, такое использование будет абсолютно законным, поскольку решение о целях принимают Вооруженные силы Украины.

"Во-вторых, совершенно законно поражать цели в тылу противника, чтобы разрушить его логистику и снабжение", - добавил он, почеркнув, что имеет в виду исключительно атаку по военной инфраструктуре, а не по мирным жителям.

Отдельно стоит отметить и программу подготовки украинских военных. В прошлом обучение по ней прошли 10 000 бойцов, в этом году планируется еще не менее 20 000. Программу Interflex проходят военные медики и инженеры, экипажи вертолетов и поисково-спасательные миссии. Курс охватывает обращение с оружием, медпомощь на поле боя, тактику патрулирования и так далее.

Украинские танкисты уже проходят обучение на Challenger 2 в лагере Bovington Camp (Дорсет, Англия). Как ожидается, в ближайшее время также начнется подготовка морской пехоты и пилотов на истребители западного образца.

Первая помощь на киберфронте

Осенью стало известно, что Британия с самого начала российского вторжения помогала Украине отражать российские кибератаки. По данным BBC, группа британских экспертов в области кибербезопасности начала укреплять защиту сайтов госучреждений уже через 35 минут после того, как российские войска перешли границу. С тех пор при их содействии украинской стороне удалось отразить множество нападений.

Конкретная помощь заключалась в передаче британской техники и программного обеспечения для защиты от различных видов кибератак. Это усилило безопасность объектов инфраструктуры и государственных учреждений, практически не нарушив бесперебойный доступ к информации и услугам.

Кроме того, британская поддержка предусматривает передачу разведданных, которые помогают украинским аналитикам вычислить, откуда исходит угроза, в чем она заключается и на какие цели направлена.

"Мы гордимся тем, что принимаем участие в обеспечении кибербезопасности Украины. В киберпространстве российская агрессия встретила оборону не менее внушительную, чем на реальном поле боя", - заявляла в ноябре директор Национального центра кибербезопасности Британии Линди Кэмерон.

Что с трехсторонним союзом?

В октябре 2021 года Украина выступила с инициативой создания малого альянса с участием Великобритании и Польши. Но публично об этом стало известно в начале 2022-го, когда о нем заговорила тогдашний министр иностранных дел Британии Лиз Трасс.

Британские аналитики сразу нарисовали политическую карту будущего союза, похожую на "воздушный мост" первых поставок вооружений до российского вторжения. На ней изображена так называемая ось между Лондоном, Варшавой и Киевом, а Россия и Беларусь обозначены как "враждебные территории".

Фото: трехсторонний союз Украины, Польши и Британии (geostrategy.org.uk)

Официально о создании малого альянса объявили 17 февраля 2022 года. Но он до сих пор не имеет собственного названия, хотя должен был стать важной частью широкой стратегии Украины по поиску союзников.

В марте общественная поддержка создания военно-политического союза в составе Украины, Польши, Великобритании выросла с 61% (в январе) до 85%. И это фактически последняя новость об этом альянсе на сегодня. А Украина сосредоточилась на работе с партнерами в других форматах.

Убежище для украинцев

Украинские беженцы в Британии с первых дней полномасштабного вторжения получают помощь от Красного креста, разовые выплаты от государства, а также пособие по безработице и на детей. При этом если удается найти работу, то выплаты не отменяют полностью, а сокращают в зависимости от дохода. По данным ООН, с февраля 2022 года эта страна приняла порядка 150 000 украинцев.

Важно отметить, что украинцам для въезда в Великобританию нужна виза. Те, у кого нет родственников, могут найти спонсора с помощью программы Homes for Ukraine. Такой спонсор берет обязательство обеспечить бесплатное проживание на срок от 6 до 12 месяцев. Ограничений на количество прибывающих по данной схеме, нет. А украинцы могут пользоваться теми же правами, что и британцы - получать доступ к медицине, образованию, право на трудоустройство и так далее.

Детальнее о программе Homes for Ukraine можно почитать на правительственном сайте.

Как пишет The Guardian, по состоянию на конец осени со спонсорами проживали 59% украинских беженцев, тогда как 17% уже снимали жилье у частного арендодателя. При этом около половины сталкивались с невозможностью аренды из-за отсутствия поручителя или рекомендаций.

Также половина опрошенных украинцев заявила о готовности остаться в стране на три года или дольше. Доля тех, кто владеет языком и устроился на работу, выросла почти до 60%.

Станет ли Британия первой в "коалиции истребителей"?

Ситуация на фронте требует от Украины еще больше современных и эффективных вооружений, чтобы ускорить освобождение своих территорий. С этой целью сейчас активно продвигается необходимость получения боевой авиации западного образца. И у Великобритании есть шанс стать первой и в данном направлении.

По крайней мере, президент Владимир Зеленский очень на это рассчитывает. На прошлой неделе данной теме истребителей он посвятил важную часть визита в Лондон.

"Уходя из парламента Британии два года назад, я благодарил вас за прекрасный английский чай. Сегодня, уходя из парламента, я хочу поблагодарить всех вас заранее за английские самолеты", - заявил он, выступая перед британскими депутатами.

По его словам, без западной авиации и дальнобойных ракет есть риск того, что война затянется еще больше и в ней наступит застой. На сегодня еще нельзя сказать, что Великобритания точно передаст Украине свои самолеты, но она согласилась взяться за подготовку украинских пилотов. Как правило, это уже сигнал о том, что на Западе за закрытыми дверями этот вопрос уже решен положительно для Киева.

Фото: Риши Сунак уверен, что в поставках оружия Украине "возможно все" (president.gov.ua)

Отметим, на сегодня боевая авиация Королевских ВВС представлена самолетами F-35 и Eurofighter Typhoon. Скорее всего, из этого Украина может рассчитывать на последние, поскольку партнеры вряд ли согласятся на передачу истребителей пятого поколения. Но пока эти разговоры - на перспективу, поскольку согласно официальным заявлениям, подготовка пилотов может занять до 3 лет. Остается надеяться на то, что хотя бы опытным украинским асам под силу сократить программу до нескольких месяцев.

Тем не менее премьер-министр Риши Сунак уже поручил определиться, какими самолетами Британия может поделиться. Да и в целом он оптимистично дает понять, что когда речь идет о военной помощи Украине, то "возможно все".

"Мы подкрепили эту риторику действиями. Когда речь идет об истребителях, конечно, они являются частью разговора. Поэтому мы и объявили, что будем учить украинские ВВС на платформах стандарта НАТО", - добавил он.