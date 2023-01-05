Число украинских переселенцев в Европе приближается к 8 млн человек, - ООН

Количество беженцев, прибывших в страны Европы из Украины с начала полномасштабного российского вторжения, достигло 7 915 287 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

В УВКБ заявили, только за последнюю неделю число переселенцев увеличилось на более чем 18 тысяч человек.

В национальных программах временной защиты и поддержки участвуют 4,9 млн беженцев. В общей сложности с 24 февраля из Украины в соседние страны выехали более 17 млн человек, вернулось в Украину – ориентировочно 9,2 млн переселенцев.

По данным УВКБ, с 24 февраля 2022 года по 3 января 2023 года больше всего беженцев приняли такие страны: