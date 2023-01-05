Число украинских переселенцев в Европе приближается к 8 млн человек, - ООН
Количество беженцев, прибывших в страны Европы из Украины с начала полномасштабного российского вторжения, достигло 7 915 287 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).
В УВКБ заявили, только за последнюю неделю число переселенцев увеличилось на более чем 18 тысяч человек.
В национальных программах временной защиты и поддержки участвуют 4,9 млн беженцев. В общей сложности с 24 февраля из Украины в соседние страны выехали более 17 млн человек, вернулось в Украину – ориентировочно 9,2 млн переселенцев.
По данным УВКБ, с 24 февраля 2022 года по 3 января 2023 года больше всего беженцев приняли такие страны:
- Польша (1 553 707 человек),
- Германия (1 021 667 человек),
- Чехия (476 025 человек),
- Италия (173 231 человек),
- Испания (164 705 человек),
- Британия (152 200 человек),
- Болгария (148 451 человек),
- Франция (118 994 человек),
- Румыния (106 786 человек),
- Словакия (105 205 человек),
Ранее мы писали, что Еврокомиссия выделила еще 100 миллионов евро помощи для семи стран-членов, которые принимают больше всего беженцев из Украины.
Перед этим Европейская комиссия представила новый онлайн-инструмент, который поможет украинцам найти работу в странах Евросоюза.
Также мы писали, что Германия выделила 199 млн евро на финансирование программ помощи переселенцам в результате вторжения России.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.