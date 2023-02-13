Добрий день, everybody! Як Британія стала лідером у підтримці України

Політика "великого друга"

Великобританія стала однією з тих країн, які задовго до вторгнення Володимира Путіна в Україну першими забили на сполох. Саме на розвідувальні дані британської MI6 посилалися ЗМІ, викриваючи російські плани.

На тлі інформації від іноземних розвідок та побоювань військових експертів 1 лютого 2022 року до Києва прибув тодішній прем'єр Борис Джонсон. Тоді ж він попередив, що повномасштабне вторгнення обернеться поразкою для Росії.

За кілька днів в аеропорту "Бориспіль" приземлилися перші літаки з військовою допомогою, де окрім військової техніки та амуніції було кілька тисяч протитанкових гранатометів NLAW. Останні допомогли українській армії вести маневрені бої на початку вторгнення, розбиваючи російські колони.

У квітні Джонсон знову відвідав Київ, ставши першим з лідерів країн "Великої сімки", який приїхав в українську столицю буквально відразу після битви за Київ. Він заявив про готовність лібералізувати торгівлю, пообіцяв посилити санкції проти Росії, а також висловив упевненість в українській перемозі. Вірусним стало відео його прогулянки з президентом Володимиром Зеленським у центральній частині міста, а фраза "Добрий день, everybody!" стала інтернет-мемом.

Під час третього та останнього візиту у статусі британського прем'єра Джонсон застеріг від переговорів з агресором про якесь "дрібне перемир'я". На його думку, якщо у війні переможе Володимир Путін, то жодна країна не почуватиметься у безпеці.

"Якщо Путін переможе - це означає "зелене світло" для будь-якого автократа у світі, означатиме, що все можна змінити силою", - наголосив він.

Влітку та восени минулого року Британію сколихнули політичні скандали, які призвели спочатку до обрання Ліз Трасс, а потім - Ріші Сунака. Причому кожен новий прем'єр заявляв про непохитну підтримку та намір продовжити політику "великого друга України". І одним з перших закордонних візитів Сунака була поїздка до Києва.

Важливо, що британські партнери продовжують нарощувати допомогу. І обіцяють робити це до повної поразки Росії. Як заявив цими днями Ріші Сунак, Лондон також залишиться провідним союзником України в НАТО, щоб забезпечити перемогу вже 2023 року.

Як підкреслив міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі, допомога надаватиметься доти, поки "український трактор не відтягне останній російський танк" з поля бою.

Лідерство у постачанні зброї

Поставки з Великобританії з кожним місяцем стають все більш масштабними, а озброєння - "важчими". Майже протягом року російсько-української війни британська допомога пройшла шлях від мобільних ПТРК до реактивних систем залпового вогню, бронемашин, ракет і танків. У 2022-му Лондон виділив на ці цілі майже 3 млрд доларів і готовий надати як мінімум стільки ж цього року.

У квітні стало відомо про передачу 120 бронеавтомобілів різних моделей та призначення, у тому числі 40 CVR(T), а також ББМ Mastiff, Husky та HTSV Wolfhound. Потім було анонсовано постачання самохідних артилерійських систем AS-90, бронетранспортерів Stormer, оснащених ЗРК Starstreak, а також високотехнологічних ракет класу "повітря-земля" Brimstone.

Влітку британські союзники передали ракетні системи M270 MLRS, які за своїми характеристиками схожі з відомими HIMARS.

Потім до липневого пакету увійшли понад два десятки САУ M109 та 36 одиниць 105-мм артилерійських знарядь L119, протибатарейні радіолокаційні системи та десятки тисяч боєприпасів до артилерії радянських часів.

Восени Лондон оголосив про передачу 120 зенітних ракетних установок, трьох гелікоптерів Sikorsky S-61 Sea King, а також технологій для протидії безпілотникам, радарів та засобів електронної боротьби. Рекордний пакет анонсували в січні 2023 року, і Британія стала першим союзником, який заявив про готовність передати Україні танки західного зразка. Наразі йдеться про 14 одиниць Challenger 2.

Очікується, що британські танки з'являться в Україні вже у березні. Докладніше про них - у матеріалі "Секретна броня та унікальна гармата. Головне про танки Challenger 2 для України".

Також примітно, що британські партнери говорять про те, що їхня зброя може застосовуватися для ударів по військових об'єктах на російській території. Як заявив міністр збройних сил Джеймс Хіпі, таке використання буде абсолютно законним, оскільки рішення щодо цілей приймають Збройні сили України.

"По-друге, цілком законно вражати цілі в тилу противника, щоб зруйнувати його логістику та постачання", - додав він, підкресливши, що має на увазі виключно атаки по військовій інфраструктури, а не мирним жителям.

Окремо варто наголосити і на програмі підготовки українських військових. У минулому навчання за нею пройшли 10 000 бійців, цього року планується ще не менше 20 000. Програму Interflex проходять військові медики та інженери, екіпажі вертольотів та пошуково-рятувальні місії. Курс охоплює поводження зі зброєю, медичну допомогу на полі бою, тактику патрулювання тощо.

Українські танкісти вже проходять навчання на Challenger 2 у таборі Bovington Camp (Дорсет, Англія). Як очікується, найближчим часом також розпочнеться підготовка морської піхоти та пілотів на винищувачі західного зразка.

Перша допомога на кіберфронті

Восени стало відомо, що Британія від початку російського вторгнення допомагала Україні відбивати російські кібератаки. За даними ВВС, група британських експертів у галузі кібербезпеки почала зміцнювати захист сайтів держустанов вже через 35 хвилин після того, як російські війська перейшли кордон. З того часу за їхнього сприяння українській стороні вдалося відбити безліч нападів.

Конкретна допомога полягала у передачі британської техніки та програмного забезпечення для захисту від різних видів кібератак. Це посилило безпеку об'єктів інфраструктури та державних установ, практично не порушивши безперебійний доступ до інформації та послуг.

Крім того, британська підтримка передбачає передачу розвідданих, які допомагають українським аналітикам вирахувати, звідки виходить загроза, в чому вона полягає і на які цілі спрямована.

"Ми пишаємося тим, що беремо участь у забезпеченні кібербезпеки України. У кіберпросторі російська агресія зустріла оборону не менш значну, ніж на реальному полі бою", - заявляла в листопаді директор Національного центру кібербезпеки Британії Лінді Кемерон.

Що з тристороннім союзом?

У жовтні 2021 року Україна виступила з ініціативою створення малого альянсу за участю Великої Британії та Польщі. Але публічно про це стало відомо на початку 2022 року, коли про нього заговорила тодішній міністр закордонних справ Британії Ліз Трасс.

Британські аналітики одразу намалювали політичну карту майбутнього союзу, схожу на "повітряний міст" перших постачань озброєнь до російського вторгнення. На ній зображена так звана вісь між Лондоном, Варшавою та Києвом, а Росія та Білорусь позначені як "ворожі території".

Фото: тристоронній союз України, Польщі та Британії (geostrategy.org.uk)

Офіційно про створення малого альянсу оголосили 17 лютого 2022 року. Але він досі не має власної назви, хоча мав стати важливою частиною широкої стратегії України щодо пошуку союзників.

У березні громадська підтримка створення військово-політичного союзу у складі України, Польщі, Великобританії зросла із 61% (у січні) до 85%. І це фактично остання новина про цей альянс на сьогодні. А Україна зосередилася на роботі з партнерами в інших форматах.

Прихисток для українців

Українські біженці у Британії з перших днів повномасштабного вторгнення отримують допомогу від Червоного хреста, разові виплати від держави, а також допомогу з безробіття та на дітей. При цьому, якщо вдається знайти роботу, то виплати не скасовують повністю, а скорочують залежно від доходу. За даними ООН, з лютого 2022 року ця країна прийняла близько 150 000 українців.

Важливо зазначити, що українцям для в'їзду до Великобританії потрібна віза. Ті, хто не мають родичів, можуть знайти спонсора за допомогою програми Homes for Ukraine. Такий спонсор бере на себе зобов'язання забезпечити безкоштовне проживання на строк від 6 до 12 місяців. Обмежень на кількість тих, хто прибуває за цією схемою, немає. А українці можуть користуватися тими ж правами, що й британці - отримувати доступ до медицини, освіти, права на працевлаштування тощо.

Детальніше про Homes for Ukraine можна почитати на урядовому сайті.

Як пише The Guardian, станом на кінець осені зі спонсорами проживали 59% українських біженців, тоді як 17% уже винаймали житло у приватного орендодавця. При цьому близько половини стикалися з неможливістю оренди через відсутність поручителя чи рекомендацій.

Також половина опитаних українців заявила про готовність залишитися в країні на три роки чи довше. Частка тих, хто володіє мовою та влаштувався працювати, зросла майже до 60%.

Чи стане Британія першою у "коаліції винищувачів"?

Ситуація на фронті вимагає від України ще більше сучасних та ефективних озброєнь, аби прискорити визволення своїх територій. З цією метою зараз активно просувається необхідність отримання бойової авіації західного зразка. І Великобританія має шанс стати першою і в цьому напрямку.

Принаймні президент Володимир Зеленський дуже на це розраховує. Минулого тижня темі винищувачів він присвятив важливу частину візиту до Лондона.

"Йдучи з парламенту Британії два роки тому, я дякував вам за прекрасний англійський чай. Сьогодні, йдучи з парламенту, я хочу подякувати всім вам заздалегідь за англійські літаки", - заявив він, виступаючи перед британськими депутатами.

За його словами, без західної авіації та далекобійних ракет є ризик того, що війна затягнеться ще більше і в ній настане застій. На сьогодні ще не можна сказати, що Велика Британія точно передасть Україні свої літаки, але вона погодилася взятися за підготовку українських пілотів. Як правило, це вже сигнал про те, що на Заході це питання вже вирішене позитивно для Києва.

Фото: Ріші Сунак упевнений, що у постачанні зброї Україні "можливо все" (president.gov.ua)

Зазначимо, на сьогодні бойова авіація Королівських ВПС представлена літаками F-35 та Eurofighter Typhoon. Найімовірніше, з цього Україна може розраховувати на останні, оскільки партнери навряд чи погодяться на передачу винищувачів п'ятого покоління. Але поки що ці розмови - на перспективу, оскільки згідно з офіційними заявами, підготовка пілотів може зайняти до 3 років. Залишається сподіватися, що хоча б досвідченим українським асам під силу скоротити програму до кількох місяців.

Проте прем'єр-міністр Ріші Сунак уже доручив визначитись, якими літаками Британія може поділитись. Та й загалом він оптимістично дає зрозуміти, що коли йдеться про військову допомогу Україні, то "можливо все".

"Ми підкріпили цю риторику діями. Коли йдеться про винищувачі, звичайно, вони є частиною розмови. Тому ми й оголосили, що навчатимемо українські ВПС на платформах стандарту НАТО", - додав він.