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До поражения Путина. Сунак обещает Украине поддержу до победы в этом году

Новина українською →
Среда 08 февраля 2023 14:41
До поражения Путина. Сунак обещает Украине поддержу до победы в этом году Фото: премьер-министр Британии Риши Сунак (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Великобритания будет поддерживать Украину до тех пор, пока не будет обеспечено поражение "агрессии" президента РФ Владимира Путина.

Об этом заявил премьер-министр Британии Риши Сунак во время визита украинского лидера Владимира Зеленско в Лондон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Сунак пообещал, что Великобритания будет поддерживать Украину до конца. Также он согласился с тем, что Лондон является ведущим европейским союзником Украины в НАТО.

Как пишет The Telegraph, Сунак также отметил, что Британия поддерживает Украину, чтобы обеспечить ее победу в войне уже в этом году.

"Агрессия Владимира Путина никоим образом не может рассматриваться как успешная, и поэтому мы ускорили и увеличили нашу военную поддержку Украины", - сказал британский премьер.

Напомним, президент Владимир Зеленский 8 февраля прибыл в Великобританию. В ходе визита он встретится с британским премьером Риши Сунаком и королем Чарльзом III, а также выступит в парламенте страны-партнера.

Все что известно о поездке главы государства в Великобританию - читайте в материале РБК-Украина.

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