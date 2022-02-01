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Вторгнення Росії в Україну стане поразкою для Путіна, - Джонсон

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Вівторок 01 лютого 2022 19:39
Вторгнення Росії в Україну стане поразкою для Путіна, - Джонсон Фото: прем'єр Британії Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Прем'єр-міністр Великобританії заявив, що вторгнення РФ в Україну стане поразкою для президента РФ Володимира Путіна. При цьому він підкреслив, що вторгнення може стати політичною і гуманітарною катастрофою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію Джонсона з президентом України Володимиром Зеленським.

"Подальше вторгнення Росії в Україну було б політичною та гуманітарною катастрофою. Це було б і військовою катастрофою як для Росії, так і для світу. Потенційне вторгнення було б поразкою Путіна, який говорить, що піклується про інтереси українського народу", - заявив прем'єр Британії.

Нагадаємо, раніше Джонсон оголосив про посилення військового внеску країни в НАТО на тлі російської ескалації навколо України.

Крім того, Британія має намір розмістити більше сил у Східній Європі у разі вторгнення Росії в Україну.

Додамо, що раніше Джонсон допустив, що вторгнення Росії в Україну може стати для президента РФ Володимира Путіна "новою Чечнею".

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Великобританія Борис Джонсон Вторгнення Росії до України
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