В Днепре атака РФ повредила Дом органной музыки и уникальный инструмент (фото, видео)

В результате очередной вражеской атаки в ночь на 15 июня в Днепре пострадал известный Дом органной и камерной музыки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Днепропетровского областного совета (ДОС) Николая Лукашука в Facebook.
Чиновник рассказал, что во время ночной атаки РФ пострадали:
Лукашук уточнил, что этот инструмент установили в зале Дома органной и камерной музыки еще в 1985 году.
Причем изготовила его специально для этого немецкая компания Sauer.
Глава Днепропетровского областного совета сообщил также, что:
Последствиями вражеской атаки поделился также в своем Instagram директор и художественный руководитель Днепропетровского Дома органной и камерной музыки Антон Чернета.
На обнародованных кадрах можно увидеть, что здание - существенно повреждено.
"В результате ракетного обстрела города Днепр в начале 2 часа ночи получил значительные повреждения Дом органной и камерной музыки, памятник архитектуры национального значения", - рассказал автор видео.
Он отметил, что там "выбито все, что может быть выбито".
"Стекла, двери... Пострадал орган. И очень сильно пострадал", - констатировал Чернета.
Территория вокруг здания, по его словам, также "полностью разрушена".
"Обломками от ракет посекло все, что возможно посечь... К большому сожалению ситуация - критическая", - сообщил директор и художественный руководитель Дома органной и камерной музыки.
Глава Днепропетровского областного совета рассказал, что из-за многочисленных повреждений заведение пока что не сможет:
"Очень сильно пострадал орган. Сейчас работать на нем - будет невозможно", - подтвердил Чернета.
Он уточнил, что в целом ситуация - просто "аховая".
"Так выглядит российский террор в реальной жизни: поврежденный орган, остановлена работа концертного зала, еще одна потеря для города", - подытожил Лукашук.
Напомним, в ночь на 15 июня российская армия осуществила очередную массированную комбинированную атаку на Киев и другие регионы Украины.
В Сумах дрон РФ попал в балкон многоэтажки, в Харькове вражеские войска ударили по спасателям. "Укрзализныця" предупредила пассажиров о задержках ряда поездов.
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