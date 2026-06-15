В Днепре атака РФ повредила Дом органной музыки и уникальный инструмент (фото, видео)

Как сильно пострадал Дом органной музыки

Чиновник рассказал, что во время ночной атаки РФ пострадали:

и здание Дома органной и камерной музыки;

и сам орган, расположенный в нем.

В Доме органной и камерной музыки пострадали не только окна (фото: facebook.com/MVLukashuk)

Лукашук уточнил, что этот инструмент установили в зале Дома органной и камерной музыки еще в 1985 году.

Причем изготовила его специально для этого немецкая компания Sauer.

Поврежденный инструмент, установленный в Доме органной и камерной музыки Днепра (фото: facebook.com/MVLukashuk)

Глава Днепропетровского областного совета сообщил также, что:

поврежденный орган имел более 2 тысяч труб и десятки регистров ;

; его уникальное звучание "десятилетиями собирало полные залы" и "было хорошо известно многим поколениям днепрян".

Зал в Доме органной и камерной музыки после атаки РФ (фото: facebook.com/MVLukashuk)

Последствиями вражеской атаки поделился также в своем Instagram директор и художественный руководитель Днепропетровского Дома органной и камерной музыки Антон Чернета.

На обнародованных кадрах можно увидеть, что здание - существенно повреждено.

"В результате ракетного обстрела города Днепр в начале 2 часа ночи получил значительные повреждения Дом органной и камерной музыки, памятник архитектуры национального значения", - рассказал автор видео.

Он отметил, что там "выбито все, что может быть выбито".

"Стекла, двери... Пострадал орган. И очень сильно пострадал", - констатировал Чернета.

Фрагмент пострадавшего в Доме органной и камерной музыки инструмента (фото: facebook.com/MVLukashuk)

Территория вокруг здания, по его словам, также "полностью разрушена".

"Обломками от ракет посекло все, что возможно посечь... К большому сожалению ситуация - критическая", - сообщил директор и художественный руководитель Дома органной и камерной музыки.

Сможет ли Дом органной музыки работать дальше

Глава Днепропетровского областного совета рассказал, что из-за многочисленных повреждений заведение пока что не сможет:

работать в обычном режиме;

проводить концерты.

"Очень сильно пострадал орган. Сейчас работать на нем - будет невозможно", - подтвердил Чернета.

Он уточнил, что в целом ситуация - просто "аховая".

"Так выглядит российский террор в реальной жизни: поврежденный орган, остановлена работа концертного зала, еще одна потеря для города", - подытожил Лукашук.