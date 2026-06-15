У Дніпрі атака РФ пошкодила Будинок органної музики та унікальний інструмент (фото, відео)

Внаслідок чергової ворожої атаки в ніч на 15 червня у Дніпрі постраждав відомий Будинок органної та камерної музики.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію голови Дніпропетровської обласної ради (ДОР) Миколи Лукашука у Facebook.
Посадовець розповів, що під час нічної атаки РФ постраждали:
Лукашук уточнив, що цей інструмент встановили у залі Будинку органної та камерної музики ще у 1985 році.
Причому виготовила його спеціально для цього німецька компанія Sauer.
Очільник Дніпропетровської обласної ради повідомив також, що:
Наслідками ворожої атаки поділився також у своєму Instagram директор і художній керівник Дніпропетровського Будинку органної та камерної музики Антон Чернета.
На оприлюднених кадрах можна побачити, що будівля - суттєво пошкоджена.
"У результаті ракетного обстрілу міста Дніпро на початку 2 години ночі зазнав значних ушкоджень Будинок органної та камерної музики, пам'ятка архітектури національного значення", - розповів автор відео.
Він зауважив, що там "вибите все, що може бути вибите".
"Шибки, двері... Постраждав орган. І дуже сильно постраждав", - констатував Чернета.
Територія навколо будівлі, за його словами, також "вщент зруйнована".
"Уламками від ракет посікло все, що можливо посікти... На превеликий жаль ситуація - критична", - повідомив директор і художній керівник Будинку органної та камерної музики.
Голова Дніпропетровської обласної ради розповів, що через численні пошкодження заклад поки що не зможе:
"Дуже сильно постраждав орган. Наразі працювати на ньому - буде неможливо", - підтвердив Чернета.
Він уточнив, що в цілому ситуація - просто "ахова".
"Так виглядає російський терор у реальному житті: пошкоджений орган, зупинена робота концертної зали, ще одна втрата для міста", - підсумував Лукашук.
Нагадаємо, в ніч на 15 червня російська армія здійснила чергову масовану комбіновану атаку на Київ та інші регіони України.
У Сумах дрон РФ влучив у балкон багатоповерхівки, у Харкові ворожі війська вдарили по рятувальниках. "Укрзалізниця" попередила пасажирів про затримки низки поїздів.
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