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У Дніпрі атака РФ пошкодила Будинок органної музики та унікальний інструмент (фото, відео)

12:20 15.06.2026 Пн
3 хв
Чи зможе легендарний заклад відновити роботу у звичному режимі?
aimg Ірина Костенко
Армія РФ пошкодила Будинок органної музики в Дніпрі (фото: facebook.com/MVLukashuk)

Внаслідок чергової ворожої атаки в ніч на 15 червня у Дніпрі постраждав відомий Будинок органної та камерної музики.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію голови Дніпропетровської обласної ради (ДОР) Миколи Лукашука у Facebook.

Як сильно постраждав Будинок органної музики

Посадовець розповів, що під час нічної атаки РФ постраждали:

  • і будівля Будинку органної та камерної музики;
  • і сам орган, розташований у ній.

У Будинку органної та камерної музики постраждали не лише вікна (фото: facebook.com/MVLukashuk)

Лукашук уточнив, що цей інструмент встановили у залі Будинку органної та камерної музики ще у 1985 році.

Причому виготовила його спеціально для цього німецька компанія Sauer.

Пошкоджений інструмент, встановлений у Будинку органної та камерної музики Дніпра (фото: facebook.com/MVLukashuk)

Очільник Дніпропетровської обласної ради повідомив також, що:

  • пошкоджений орган мав понад 2 тисячі труб і десятки регістрів;
  • його унікальне звучання "десятиліттями збирало повні зали" та "було добре відоме багатьом поколінням дніпрян".

Зала в Будинку органної та камерної музики після атаки РФ (фото: facebook.com/MVLukashuk)

Наслідками ворожої атаки поділився також у своєму Instagram директор і художній керівник Дніпропетровського Будинку органної та камерної музики Антон Чернета.

На оприлюднених кадрах можна побачити, що будівля - суттєво пошкоджена.

"У результаті ракетного обстрілу міста Дніпро на початку 2 години ночі зазнав значних ушкоджень Будинок органної та камерної музики, пам'ятка архітектури національного значення", - розповів автор відео.

Він зауважив, що там "вибите все, що може бути вибите".

"Шибки, двері... Постраждав орган. І дуже сильно постраждав", - констатував Чернета.

Фрагмент постраждалого в Будинку органної та камерної музики інструмента (фото: facebook.com/MVLukashuk)

Територія навколо будівлі, за його словами, також "вщент зруйнована".

"Уламками від ракет посікло все, що можливо посікти... На превеликий жаль ситуація - критична", - повідомив директор і художній керівник Будинку органної та камерної музики.

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Чи зможе Будинок органної музики працювати далі

Голова Дніпропетровської обласної ради розповів, що через численні пошкодження заклад поки що не зможе:

  • працювати у звичному режимі;
  • проводити концерти.

"Дуже сильно постраждав орган. Наразі працювати на ньому - буде неможливо", - підтвердив Чернета.

Він уточнив, що в цілому ситуація - просто "ахова".

"Так виглядає російський терор у реальному житті: пошкоджений орган, зупинена робота концертної зали, ще одна втрата для міста", - підсумував Лукашук.

Нагадаємо, в ніч на 15 червня російська армія здійснила чергову масовану комбіновану атаку на Київ та інші регіони України.

У Сумах дрон РФ влучив у балкон багатоповерхівки, у Харкові ворожі війська вдарили по рятувальниках. "Укрзалізниця" попередила пасажирів про затримки низки поїздів.

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