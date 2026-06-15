Игнат назвал особенность массированной атаки с "Цирконами"

Удар 15 июня по Украине отличался от предыдущих массированных атак врага. Россия выпустила 600 дронов и семьдесят ракет различных типов.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат на телемарафоне.

Чем этот удар необычен

По словам Игната, атака очень похожа на обстрел 2 июня.

Главное отличие - вместо крылатых ракет "Калибр" в этот раз Россия применила "Искандер-К". Тип оружия изменился, но общий характер удара остался подобным.

Что и сколько сбила ПВО

Подробная статистика от спикера ВС:

Крылатые ракеты (Х-101 и "Искандер-К") - сбито 100% . Их уничтожили и зенитчики, и пилоты тактической авиации, в частности летчики на F-16.

(Х-101 и "Искандер-К") - сбито . Их уничтожили и зенитчики, и пилоты тактической авиации, в частности летчики на F-16. Баллистические ракеты ("Искандер-М", С-400) - из 34 сбито 15 . Игнат отметил, что для такого типа атаки это довольно высокий результат.

("Искандер-М", С-400) - из 34 сбито . Игнат отметил, что для такого типа атаки это довольно высокий результат. "Цирконы" (атакуют как баллистика) - сбито 5 ракет . По словам спикера, это один из лучших результатов именно по этому типу.

(атакуют как баллистика) - сбито . По словам спикера, это один из лучших результатов именно по этому типу. Беспилотники - из 611 сбито и перехвачено 582.

Баллистика - главная проблема

"Собственно по сбитым целям, к сожалению, проблема для нас до сих пор остается. Это баллистика," - сказал Игнат.

Он напомнил, что сбивать баллистические ракеты способна только система "Пэтриот". Именно поэтому часть таких ракет достигла целей.

Где попали ракеты и дроны

Всего 20 ракет и 27 беспилотников попали в разных районах. Пострадали:

Киев - есть попадания и жертвы среди мирного населения

- есть попадания и жертвы среди мирного населения Харьков - попадание баллистических ракет

- попадание баллистических ракет Днепр - попадание баллистики

Атака еще не закончилась

Игнат также предупредил: удар продолжается. Даже вне массированных обстрелов Россия ежедневно запускает дроны - до 200 в сутки ночью и еще до 100 днем. Запуски идут небольшими группами по 2-3 единицы на разных направлениях.

"Днепр очень серьезно страдает от этих атак", - добавил спикер.