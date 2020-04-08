Дніпро закривають на в'їзд, а Коломойський програв у Верховному суді Великобританії: новини за 7 квітня

Колаж РБК-Україна

Україна знаходиться на порозі піку коронавірусной хвороби, Дніпро закривають на в'їзд для транспорту з інших областей, Ігор Коломойський програв у Верховному суді Великобританії у справі ПриватБанку. Детальніше про те, що сталося у вівторок, 7 квітня, - в матеріалі РБК-Україна

Коронавірус в Україні і в світі

На 7 квітня в Україні виявлено 1462 випадки інфікування коронавірусом. За минулий день тести на COVID-19 дали позитивний результат у 143 осіб. На даний момент число летальних випадків зросло до 45, одужали 28 пацієнтів. Триває дослідження ще 521 підозри на коронавірус.

Україна знаходиться на порозі піку коронавирусной хвороби. Про це у відеозверненні заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає РБК-Україна.

На час карантину в Україні Дніпро закриває в'їзд для транспорту з інших областей. В'їзд до Дніпра буде обмежено з 8 квітня.

В Україні з 7 квітня запущено мобільний додаток для контролю дотримання режимів самоізоляції і обсервації. Невикористання додатку буде прирівнюватися до порушення карантину і каратися штрафом.

За останню добу в США від коронавірусу COVID-19 померли 1736 осіб. Це є найвищим показником з моменту початку епідемії в країні. Раніше найбільша кількість загиблих від коронавірусу була зафіксована 4 березня, коли за добу померли 1344 людини.

Коломойський програв у Верховному суді Британії у справі Приватбанку

Верховний суд Сполученого Королівства відмовив у задоволенні клопотань, поданих Ігорем Коломойським, Геннадієм Боголюбовим про дозвіл оскаржити рішення Апеляційного суду від жовтня 2019 року у справі "Приватбанку". Про це повідомляє прес-служба банку.

Верховний суд також зобов'язав Коломойського, Боголюбова і компанії відшкодувати витрати, понесені "ПриватБанком" у зв'язку з їх невдалими клопотаннями, повідомили в прес-службі.

Площа пожежі в Чорнобильській зоні збільшилася в три рази

Станом на другу половину дня 7 квітня площа пожежі в Чорнобильській зоні збільшилася в три рази в порівнянні тим, що спостерігалося вранці. Про це йдеться в повідомленні управління ДСНС в Київській області.

Повідомляється, що станом на ранок 7 квітня на території Котовського лісництва Зони відчуження та обов'язкового відселення спостерігалася пожежа трав'яного настилу та лісової підстилки на площі понад 10 га.

Стала відома дата відкриття нового корпусу "Охматдиту"

Новий корпус дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" відкриють 1 червня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента Володимира Зеленського. Глава держави нагадав, що 1 квітня у новому корпусі закінчили основні будівельні роботи, залишилось укомплектувати та підключити медичне обладнання.

Нагадаємо, будівництво нового корпусу лікарні почалося ще у 2011 році, проте у 2013 було зупинено. Після трирічної перерви роботи поновилися у 2016 році, і у 2018 був відкритий перший комплекс лікарні.

На Донбасі під обстріл потрапила знімальна група одного з каналів

На Донбасі під обстріл потрапив автомобіль знімальної групи телеканалу "Україна". Снаряд розірвався в метрі від автомобіля журналістів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook кореспондента Олександра Махова.

За його словами, бойовики цілеспрямовано обстріляли автомобіль з журналістами телеканалу "Україна".