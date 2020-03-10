Голик про "Охматдит": в березні добудують, влітку введуть в експлуатацію

Фото: Юрій Голик (facebook.com)

За словами Голика, зараз в лікарні роблять близько 10 000 операцій

Другий комплекс Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" буде добудований до кінця березня. Про це написав на своїй сторінці Facebook координатор національної інфраструктурної програми "Велике будівництво" Юрій Голик, передає РБК-Україна.

"Максимально прискорили все, що можливо, щоб закінчити будівельні роботи тут вже 31 березня", - пише Голик, показуючи відео будівництва й оснащення нових корпусів корпусу.

Нагадаємо, "Охматдит" є одним з найвідоміших довгобудів України. Його будівництво почалося ще у 2011 році, проте у 2013 було зупинено. Після трирічної перерви роботи поновилися у 2016 році, і у 2018 був відкритий перший комплекс лікарні. Добудова другого комплексу повинна закінчитися в березні поточного року.

"Охматдит. Будь-яку нескінченну, за різних причин, історію завжди потрібно доводити до фінішу й ставити крапку. А краще - знак оклику. Восени було прийнято рішення закінчити усі будівельні роботи в "Охматдиті" до 31 березня", - пише Голик.

За його словами, ще знадобиться деякий час для обладнання корпусів сучасною медичною технікою та пуско-налагоджувальних робіт всіх комунікацій.

"Ще два місяці на пуско-налагоджувальні роботи та дрібні нюанси й запуск побудованих відділень. Це важливо. Тому що кожен день роботи не на повну потужність - це не врятовані дитячі життя. В результаті вже влітку будуть запущені кілька відділень, а операцій трансплантації кісткового мозку тут буде проводитися в чотири рази більше", - зазначив Голик.

Як повідомляє Голик, зараз в лікарні роблять близько 10 000 операцій, однак потреба значно перевищує нинішні можливості. Запуск нового комплексу лікарні дозволить тисячам дітей отримувати своєчасну кваліфіковану допомогу безпосередньо в Україні.

Завершення будівництва нового корпусу "Охматдиту" стане частиною програми розвитку інфраструктури "Велике будівництво", ініційованої президентом Володимиром Зеленським, в ході якої в Україні будуть побудовані сотні об'єктів інфраструктури: школи, дитячі садки, спортивні комплекси, медичні установи, а також ремонт і будівництво 6 500 км доріг.

Як писало РБК-Украина, раніше за словами Юрія Голика, в результаті завершення будівництва "Охматдиту" будуть запущені кілька нових відділень, а операції з трансплантації кісткового мозку будуть проводитися в чотири рази більше.