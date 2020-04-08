Днепр закрывают на въезд, а Коломойский проиграл в Верховном суде Великобритании: новости за 7 апреля

Коллаж РБК-Украина

Украина находится на пороге пика коронавирусной болезни, Днепр закрывают на въезд для транспорта из других областей, Игорь Коломойский проиграл в Верховном суде Великобритании по делу ПриватБанка. Подробнее о том, что произошло во вторник, 7 апреля, - в материале РБК-Украина

Коронавирус в Украине и в мире

На 7 апреля в Украине выявлено 1462 случая инфицирования коронавирусом. За прошедший день тесты на COVID-19 дали положительный результат у 143 человек. На данный момент число летальных случаев возросло до 45, выздоровели 28 пациентов. Продолжается исследование еще 521 подозрения на коронавирус.

Украина находится на пороге пика коронавирусной болезни. Об этом в видеообращении заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает РБК-Украина.

На время карантина в Украине Днепр закрывает въезд для транспорта из других областей. Въезд в Днепр будет ограничен с 8 апреля.

Мобильное приложение для контроля режима обсервации и самоизоляции из-за коронавируса запущено, его неиспользование будет приравниваться к нарушению режима.

За последние сутки в США от коронавируса COVID-19 умерли 1736 человек. Это является самым высоким показателем с момента начала эпидемии в стране.

Коломойский проиграл в Верховном суде Великобритании по делу ПриватБанка

Верховный суд Соединенного Королевства отказал в удовлетворении ходатайств, поданных Игорем Коломойским, Геннадием Боголюбовым о разрешении обжаловать решение Апелляционного суда от октября 2019 года по делу "ПриватБанка". Об этом сообщает пресс-служба банка.

Верховный суд также обязал Коломойского, Боголюбова и компании возместить расходы, понесенные "ПриватБанком" в связи с их неудачными ходатайствами, сообщили в пресс-службе.

Площадь пожара в Чернобыльской зоне увеличилась в три раза

По состоянию на вторую половину дня 7 апреля площадь пожара в Чернобыльской зоне увеличилась в три раза по сравнению тем, что наблюдалось утром. Об этом говорится в сообщении управления ГСЧС в Киевской области.

Сообщается, что по состоянию на утро 7 апреля на территории Котовского лесничества Зоны отчуждения и обязательного отселения наблюдался пожар травяного настила и лесной подстилки на площади более 10 гектаров.

Стала известна дата открытия нового корпуса "Охматдета"

Новый корпус детской специализированной больницы "Охматдет" откроют 1 июня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Владимира Зеленского. Глава государства напомнил, что 1 апреля в новом корпусе закончили основные строительные работы, осталось укомплектовать и подключить медицинское оборудование.

Напомним, строительство нового корпуса больницы началось еще в 2011 году, однако в 2013 было остановлено. После трехлетнего перерыва работы возобновились в 2016 году, и в 2018 был открыт первый комплекс больницы.

На Донбассе под обстрел попала съемочная группа одного из каналов

На Донбассе под обстрел попал автомобиль съемочной группы телеканала "Украина". Снаряд разорвался в метре от автомобиля журналистов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook корреспондента Александра Махова.

По его словам, боевики целеноправленно обстреляли автомобиль с журналистами телеканала "Украина".