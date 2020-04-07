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Площа пожежі в Чорнобильській зоні збільшилася в три рази

Новини » Надзвичайні події     07.04.2020 - 16:37
Площа пожежі в Чорнобильській зоні збільшилася в три рази
Фото: пожежа в зоні відчуження (dsns.gov.ua)

До гасіння залучили пожежників з Житомирської області

Станом на другу половину дня 7 квітня площа пожежі в Чорнобильській зоні збільшилася в три рази в порівнянні тим, що спостерігалося вранці. Про це йдеться в повідомленні управління ДСНС в Київській області.

Повідомляється, що станом на ранок 7 квітня на території Котовського лісництва Зони відчуження та обов'язкового відселення спостерігалася пожежа трав'яного настилу та лісової підстилки на площі понад 10 га.

Проте станом на 14:15 у результаті пориву вітру площа пожежі різко збільшилася і охопила 35 га. На місце направлено 2 вертольоти Мі-8 ДСНС і планується передислокація 10 одиниць техніки та особовий склад з території Житомирської області.

Крім того, для гасіння пожежні літаки АН-32П здійснили 9 скидів - 72 тонни води.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поліція знайшла винуватця пожежі в Чорнобильській зоні. Підозрюваним виявився 27-річний житель села Рагівка Київської області. За його словами, він підпалив сміття і траву, після чого вогонь вітром перекинуло далі і він не зміг самостійно загасити пожежу.

Відзначимо, 5 квітня пожежа в Чорнобильській зоні поширилася на територію більше 100 га.

Пожежа у Чорнобильській зоні триває четвертий день, ситуація контрольована
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