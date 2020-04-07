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На Донбасі під обстріл потрапила знімальна група одного з каналів

Новини » Надзвичайні події     07.04.2020 - 14:53
На Донбасі під обстріл потрапила знімальна група одного з каналів
Фото: наслідки обстрілу (facebook.com/Oleksandr_Makhov)

Снаряд розірвався в метрі від автомобіля журналістів

На Донбасі під обстріл потрапив автомобіль знімальної групи телеканалу "Україна". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook кореспондента Олександра Махова.

За його словами, бойовики обстріляли автомобіль з журналістами телеканалу "Україна".

"Цілеспрямовано цілилися саме в автомобіль. Так як обстріл стався саме в той момент, коли машина зупинилася в спеціальному місці неподалік позиції. Автомобіль цивільний, брендований", - омтетіл Махов.

Він додав, що противник скинув снаряд з безпілотника, який впав в метрі від автомобіля телеканалу.

"Снаряд розлетівся на кілька дрібних осколків. Осколок пробив наскрізь бокове скло автомобіля. Кілька інших осколків потрапили в кузов. У салоні знаходився я, оператор, водій і пресофіцерка бригади, яка супроводжувала знімальну групу. На щастя ніхто не постраждав. Всі ми відразу сховалися в бліндажі ", - підкреслив Махов.

Бойовики обстріляли автомобіль з журналістами телеканалу «Україна». Цілєспрямовано цілили саме в автомобіль. Так як...

Опубліковано Oleksandr Makhov Вівторок, 7 квітня 2020 р.

Нагадаємо, за даними Міністерства оборони, на Донбасі з початку доби дотримується режим "тиші".

Відзначимо, за даними української розвідки, бойовики на Донбасі приховують факти поширення коронавірусу.

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