Коломойський програв у Верховному суді Британії у справі Приватбанку

Фото: Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов (колаж РБК-Україна)

Суд відхилив клопотання колишніх власників банку

Верховний суд Сполученого Королівства відмовив у задоволенні клопотань, поданих Ігорем Коломойським, Геннадієм Боголюбовим про дозвіл оскаржити рішення Апеляційного суду від жовтня 2019 року у справі "Приватбанку". Про це повідомляє прес-служба банку.

У рішенні, ухваленому 6 квітня 2020 року суддями Рідом, Бригсом і Сейлсом, Верховний суд підтвердив, що в задоволенні клопотань про дозвіл на оскарження повинно бути відмовлено "оскільки клопотання не стосуються питань права, які повинні розглядатися в даний момент".

Верховний суд також зобов'язав Коломойського, Боголюбова і компанії відшкодувати витрати, понесені "ПриватБанком" у зв'язку з їх невдалими клопотаннями, повідомили в прес-службі.

"Таким чином, у Коломойського, Боголюбова і компаній більше немає ніяких способів оскарження, тому позов банку в подальшому буде розглядатися по суті у Високому суді Лондона. Банк упевнений, що в кінцевому рахунку йому вдасться відшкодувати понад 3 млрд доларів, які вимагаються у провадженнях", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, державний ПриватБанк у жовтні 2019 року виграв в Апеляційному суді у справі про юрисдикції позову. Апеляційний суд підтвердив, що англійський суд має юрисдикцію для розгляду позову "ПриватБанку" проти його колишніх власників - Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова. Судовий наказ про всесвітній арешт активів, який був отриманий в грудні 2017 року, залишається в силі до винесення судового рішення по суті.

Після цього колишні акціонери "Приватбанку" Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов відшкодували банку судові витрати. Відповідачі сплатили понад 10 млн фунтів стерлінгів витрат за слухань суду першої інстанції, які відбулися у Високому суді Лондона в 2018 році, і слуханням в апеляційній інстанції, які відбулися в Лондоні в 2019 році.