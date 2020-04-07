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Дніпро закривають на в'їзд для транспорту з інших областей

Новини » Коронавірус     07.04.2020 - 18:32
Дніпро закривають на в'їзд для транспорту з інших областей
Ілюстративне фото (pixabay.com/reksik004)

В'їзд до Дніпра буде обмежено з 8 квітня

На час карантину в Україні Дніпро закриває в'їзд для транспорту з інших областей. Про це йдеться в повідомленні міської ради Дніпра.

Повідомляється, що сьогодні спецкомісія з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації прийняла рішення про заборону на в'їзд до Дніпра транзитного транспорту і транспорту, що прибуває з інших регіонів України.

"Виняток лише для тих транспортних засобів, які залучаються до заходів з життєзабезпечення населення, наприклад, доставка продовольчих товарів. Обмеження набирають чинності 8 квітня і будуть діяти до кінця загальнодержавного карантину, запровадженого урядом по всій Україні", - йдеться в повідомленні.

Контролювати в'їзд автомобілів будуть патрульна поліція, Національна гвардія і працівники ДСНС. Вони будуть перевіряти всі транспортні засоби, а також вимірювати температуру тіла у тих, хто в'їжджає до міста. Людей з підвищеною температурою можуть госпіталізувати.

Крім того, прийнято рішення про те, що міліція візьме під охорону 21-шу інфекційну лікарню в Дніпрі.

Нагадаємо, раніше у Кропивницькому на в'їздах встановили блокпости для перевірки температури.

До цього Кабінет міністрів вимагав виставити блокпости між усіма областями.

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