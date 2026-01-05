Зеленский назначил Христю Фриланд советницей по вопросам экономического развития

В понедельник, 5 декабря, президент США Владимир Зеленский назначил Христю Фриланд советником по вопросам экономического развития.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ Зеленского №15/2026.

"Христя профессионально владеет именно такими вопросами и имеет значительный опыт привлечения инвестиций и проведения экономических трансформаций", - говорится в его заявлении.

Украинский лидер подчеркнул, что Украина сейчас нуждается в увеличении внутренней устойчивости.

"Ради восстановления Украины, если дипломатия сработает как можно быстрее, и ради укрепления нашей обороны, если из-за промедления партнеров придется дольше работать для окончания войны", - подчеркнул лидер страны.

Что известно о Христе Фриланд

Христя Фриланд - писательница, журналистка и политический деятель. Занимала должность заместителя премьер-министра Канады с 20 ноября 2019 года, министра финансов Канады с 18 августа 2020 до 16 декабря 2024 года.

Фриланд - одна из 13 канадцев, которым запрещен въезд в Россию из-за санкций, введенных российским диктатором Владимиром Путиным в марте 2014 года.

Впервые Христю Фриланд избрали членом канадского парламента в июле 2013 года. В октябре 2015 года она стала членом парламента в Университете Розедейл, а в октябре 2019 года ее переизбрали. С 2015 по 2017 год Фриланд занимала должность министра международной торговли Канады.

Фриланд родилась в канадском городе Пис-Ривер в провинции Альберта. Ее мать, Галина Хомяк-Фриланд, украинка по происхождению.

Она получила образование в Гарвардском и Оксфордском университетах, владеет русским, украинским, итальянским, французским и английским языками. Проживает в Торонто с мужем и тремя детьми.