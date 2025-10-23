Диверсия "Атеш" на железной дороге в Чувашии: как это повлияло на логистику оккупантов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "Атеш" в Telegram .

"Вывод его из строя парализовал логистику оккупантов, сорвав своевременное снабжение на фронт и заставив противника перенаправлять грузы через удлиненные маршруты, что создало каскадные сбои в системе снабжения", - проинформировали члены движения.

Этот железнодорожный узел важен для переброски военных грузов с заводов Поволжья и Урала, включая технику, боеприпасы и ГСМ, отмечается в сообщении.

Один из членов подполья вывел из строя ключевые объекты инфраструктуры. Следовательно, было временно заблокировано движение военных эшелонов в критически важном направлении.

Диверсии движения "Атеш"

Партизаны "Атеш" регулярно проводят диверсии по уничтожению средств российской армии и нарушая логистику оккупантов.

Так, 19 октября участники подполья парализовали систему управления оккупантов в приграничной зоне Брянска всего в 100 км от границы с Украиной. Тогда была выведена из строя вышка, обеспечивающая координацию оккупационных войск и пограничных подразделений.

Неделей ранее, 12 октября, они провели успешную диверсию на железнодорожной инфраструктуре в районе Новочеркасска Ростовской области, благодаря чему был нарушен график движения эшелонов с военной техникой и личным составом.

Агенты "Атеш" отмечают, что сбой в работе узла создал цепную реакцию задержек в критически важных поставках для оккупационных группировок.

В сентябре агенты "Атеш" взорвали железнодорожные пути в Смоленске, которые ведут к заводу по изготовлению ракет для нужд армии РФ.