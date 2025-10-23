Диверсия "Атеш" на железной дороге в Чувашии: как это повлияло на логистику оккупантов
Агенты движения "Атеш" парализовали железнодорожные перевозки оккупантов в Чувашии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "Атеш" в Telegram.
Партизаны движения "Атеш" провели успешную диверсию на стратегически важном железнодорожном участке возле населенного пункта Мыслец Чувашской Республики.
Один из членов подполья вывел из строя ключевые объекты инфраструктуры. Следовательно, было временно заблокировано движение военных эшелонов в критически важном направлении.
Этот железнодорожный узел важен для переброски военных грузов с заводов Поволжья и Урала, включая технику, боеприпасы и ГСМ, отмечается в сообщении.
"Вывод его из строя парализовал логистику оккупантов, сорвав своевременное снабжение на фронт и заставив противника перенаправлять грузы через удлиненные маршруты, что создало каскадные сбои в системе снабжения", - проинформировали члены движения.
Диверсии движения "Атеш"
Партизаны "Атеш" регулярно проводят диверсии по уничтожению средств российской армии и нарушая логистику оккупантов.
Так, 19 октября участники подполья парализовали систему управления оккупантов в приграничной зоне Брянска всего в 100 км от границы с Украиной. Тогда была выведена из строя вышка, обеспечивающая координацию оккупационных войск и пограничных подразделений.
Неделей ранее, 12 октября, они провели успешную диверсию на железнодорожной инфраструктуре в районе Новочеркасска Ростовской области, благодаря чему был нарушен график движения эшелонов с военной техникой и личным составом.
Агенты "Атеш" отмечают, что сбой в работе узла создал цепную реакцию задержек в критически важных поставках для оккупационных группировок.
В сентябре агенты "Атеш" взорвали железнодорожные пути в Смоленске, которые ведут к заводу по изготовлению ракет для нужд армии РФ.