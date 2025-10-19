Диверсия в Брянской области: агенты "Атеш" уничтожили узел координации российских войск

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "Атеш" в Telegram .

"Нарушение связи сорвало координацию между подразделениями, создав хаос в системе управления. Оккупанты временно потеряли контроль над критически важным пограничным районом, что повлияло на их способность оперативно реагировать на угрозы", - говорится в сообщении "Атеш".

Удару подверглись центры управления пограничной группировки, включая подразделения Пограничной службы, 84-й инженерно-аэродромный батальон и полк внутренних войск Росгвардии. Эти формирования отвечали за логистику, охрану границы и инженерное обеспечение в районе.

Агенты движения провели диверсию на ключевом узле связи в Брянской области, всего в 100 км от границы с Украиной.

Диверсии движения "Атеш"

Партизаны "Атеш" регулярно проводят диверсии по уничтожению средств российской армии.

Так, 12 октября они провели успешную диверсию на железнодорожной инфраструктуре в районе Новочеркасска Ростовской области, благодаря чему был нарушен график движения эшелонов с военной техникой и личным составом.

Агенты "Атеш" отмечают, что сбой в работе узла создал цепную реакцию задержек в критически важных поставках для оккупационных группировок.

Перед этим, в сентябре, агенты "Атеш" взорвали железнодорожные пути в Смоленске, которые ведут к заводу по изготовлению ракет. Предприятие производит ракеты Х-59 для Минобороны РФ, беспилотники и другую военную технику.

Также в сентябре агенты "Атеш" в одной из воинских частей в районе Бердянска уничтожили две единицы военной техники: бензовоз и УАЗ.